由客家委員會與桃園市政府舉辦的「世界客家博覽會」正盛大舉辦中，開展近一個月吸引大量參觀群眾以及名人到場參觀，其中由三立電視總擔任總策劃的「世界館」傳出捷報，展館榮獲美國「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）金獎，為展覽更添光彩。不僅如此，同樣由三立電視策畫，於今年七月舉辦的桃園閩南文化節－「鬥陣Ⅲ」， 亦獲得「謬思設計大獎」文化活動類的鉑金獎最高榮譽，此次的表演結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素，突破民眾對於傳統民俗技藝的刻板印象，營造令人震撼的舞台饗宴。

繆思獎主辦單位稱讚這個在寺廟前講故事的表演藝術活動，讓不同性質的民俗表演藝術巧妙地融入了每個場景，打造了史詩般的素演藝術風格，受到專業人士的欽佩和觀眾的喜愛，也肯定了三立電視近年在文化策展的表現。

「謬思設計大獎」是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（International Awards Associate IAA）自2015年開始主辦，為卓越提供全新的評估標準，藉此來表彰、促進和鼓勵創造力，以提昇媒體的設計、製作和發行。世界客家博覽會「世界館」以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，將客家人在海外的軌跡和故事生動呈現給大眾。展館獲得國際肯定，在「室內設計－展覽、展館和展覽」項目榮獲2023年美國「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）金獎肯定。

世界館總策劃團隊由三立電視總執行，與策展人王騰崇與策展團隊，結合科技應用與沉浸式體驗，從客語的「天光日」（明天）出發，用蒼穹天光微亮的意象，打造「光的大劇場」，以劇場感的體驗，訴說客家人在世界各地的文化與生命故事，呈現客家文化的在地與多元性，將臺灣置於世界客家文化未來式的樞紐，迎向客家新文化在明日未來的希望之光。

策展人王騰崇與策展團隊利用對頻譜的感知作為展覽載體，並透過戲劇體驗分享客家人的文化發展和生活故事來敘事，展覽還沒結束就得到金獎，也讓全體策展團隊感到相當的振奮。世界客家博覽會目前仍在展期中，歡迎民眾把握機會一睹獲得國際肯定的精彩設計。