張學友昨在武漢開唱，吸引大批粉絲到場朝聖。（環球音樂提供）

62歲「歌神」張學友近來正忙舉辦「張學友60＋巡迴演唱會」。他8月在大馬開唱時，一度因頭暈跌坐在地，疑似是內耳不平衡（梅尼爾氏症），大批粉絲十分擔心，而他8日在大陸武漢光谷國際網球中心開唱，只見他在台上狀態很好，還直問粉絲：「60歲可以做什麼東西？」下秒瞬間秀劈腿絕活，引起全場陣陣尖叫。

張學友在武漢場送上驚喜彩蛋，此輪演唱會首唱〈情書〉、〈我真的受傷了〉，當前奏響起，現場尖叫聲如雷灌頂，張學友與武漢現場的朋友熱情的寒暄，也說到演唱會開場的概念發想來自〈等風雨經過〉現場立即清唱了一段，也俏皮的說：「我要回去好好把歌詞背熟，不要告訴周杰倫。」

張學友除演唱膾炙人口的眾多情歌外，也特別演唱兩首新歌〈日出時讓街燈安睡〉、〈又十年〉，在世代轉移與環境變遷的當下，直面自己的勇敢與堅持，創造出屬於60＋的獨有魅力。張學友的容顏由稚嫩、青春、意氣風發到佈滿歲月的洗禮，現場觀眾深受觸動，眼眶泛淚。