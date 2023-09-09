全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝
全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝

今天是「台灣狗狗日」，民進黨總統參選人賴清德出席全國幸福寵物產業賴清德後援會時，除了拋出建立動物友善文明國家四大目標，強調建立尊重生命的價值觀；頗有回擊郭台銘拋出「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」政策意味。

賴清德今行程滿檔，全部都在台北市，候選人行程加上黨主席及副總統行程共有6個。

賴清德今出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會」成立大會致詞表示，如果友善動物、尊重動物生命，愛護動物越高的社會，這個社會的文明越高，未來要和大家共同完成「未來扎根教育建立尊重身命價值觀」、「完善制度建立友善動物的社會」、「推動各項創新作為增進動物福祉」、「發展幸福寵物產業」，四大目標，建立動物友善文明的國家。

今現場湧入800位支持者相挺，齊聲高喊「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，展現寵物產業界相挺賴清德的團結氣勢；大會也設有15攤幸福寵物相關攤位，賴清德在致詞結束後，逐一到攤位上和毛小孩們互動。

賴清德先與中華民國寵物食品及用品商業同業公會帶來的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊互動拍照，賴清德還問了一下羊的「國籍」，結果是道地台灣出生的；他也向中華民國獸醫師公會全聯會的寵物中醫師學習經絡按摩，並現學現賣替狗狗按摩紓壓；此外也為即將代表台灣參加「世界盃防衛犬訓練比賽」的三隻德國狼犬別上祈福領巾，勉勵選手為台灣爭光。

賴清德致詞時引述印度聖雄甘地之話，「一個社會的水準，取決於這個社會對動物的態度」並承諾共同完成四大目標，第一，扎根教育建立尊重身命價值觀；第一個目標大家共同努力，教育扎根開始建立尊重生命的價值觀。

第二，他說，應該要完善制住建立友善動物的社會。包括設立1959專線，24小時接受民眾陳情、報案，以及成立動物保護司，有專人專責保護動物愛護動物，從動物生老病死通通都會來照顧，農業部升格後，也特別針對動物保護有更完善作法；未來應該要修改動物保護法，提高收容動物的量跟值，每一個動物都應該得到很好的照顧。

至於第三，他說，支持推動對於愛護動物保護動物各項創新作為增進動物福祉。應該加強醫療研究發展，以及在增進寵物福祉目標下推動各項創新活動；最後是發展幸福寵物產業。賴清德表示，寵物從食衣住行育樂到生老病死，這個產業產值也已經有5到600億產值，當然也造福很多人，這項產業提供很多就業機會，政府有責任跟大家共同合作進一步推動寵業產業發展，建立一個動物友善文明的國家。

賴清德話鋒一轉談到，一個國家的偉大，不在於土地大小、人口多寡，也不在於武器強弱，是在於國家社會文明程度；延續蔡總統的「0-6歲國家一起養」，推出2.0政策、「長照2.0」政策，推動「長照3.0」等這些社會安全網的建立，是國家社會文明的象徵。

他強調，今天活動背後的意義，以及他向大家邀請共同合作的目標，就是傳達一個重要的訊息，「這個國家不僅對人的照顧越趨於周延，憲政的運作更重視人權，連對動物的保護重視通通更趨於完美，這個國家才是文明的國家，才會贏得國際社會的尊重跟肯定」。

賴清德表示，「國際情勢在改變，固然是挑戰，但對台灣來說也是機會」，未來他帶領這個國家，會擴大優勢，在全球產業鏈重組當中，運用台灣各項特質能力，站穩經濟發展地位，同時穩定台海和平穩定發展，讓國人在這塊土地生活可以無後顧之憂。

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#台灣狗狗日 # 賴清德 #動物友善 #後援會