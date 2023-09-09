全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝

全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝

全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝

全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝

全國幸福寵物產業後援會成立 賴清德推四大目標 建立動物友善文明國家。曾薏蘋攝

今天是「台灣狗狗日」，民進黨總統參選人賴清德出席全國幸福寵物產業賴清德後援會時，除了拋出建立動物友善文明國家四大目標，強調建立尊重生命的價值觀；頗有回擊郭台銘拋出「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」政策意味。

賴清德今行程滿檔，全部都在台北市，候選人行程加上黨主席及副總統行程共有6個。

賴清德今出席「全國幸福寵物產業賴清德後援會」成立大會致詞表示，如果友善動物、尊重動物生命，愛護動物越高的社會，這個社會的文明越高，未來要和大家共同完成「未來扎根教育建立尊重身命價值觀」、「完善制度建立友善動物的社會」、「推動各項創新作為增進動物福祉」、「發展幸福寵物產業」，四大目標，建立動物友善文明的國家。

今現場湧入800位支持者相挺，齊聲高喊「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，展現寵物產業界相挺賴清德的團結氣勢；大會也設有15攤幸福寵物相關攤位，賴清德在致詞結束後，逐一到攤位上和毛小孩們互動。

賴清德先與中華民國寵物食品及用品商業同業公會帶來的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊互動拍照，賴清德還問了一下羊的「國籍」，結果是道地台灣出生的；他也向中華民國獸醫師公會全聯會的寵物中醫師學習經絡按摩，並現學現賣替狗狗按摩紓壓；此外也為即將代表台灣參加「世界盃防衛犬訓練比賽」的三隻德國狼犬別上祈福領巾，勉勵選手為台灣爭光。

賴清德致詞時引述印度聖雄甘地之話，「一個社會的水準，取決於這個社會對動物的態度」並承諾共同完成四大目標，第一，扎根教育建立尊重身命價值觀；第一個目標大家共同努力，教育扎根開始建立尊重生命的價值觀。

第二，他說，應該要完善制住建立友善動物的社會。包括設立1959專線，24小時接受民眾陳情、報案，以及成立動物保護司，有專人專責保護動物愛護動物，從動物生老病死通通都會來照顧，農業部升格後，也特別針對動物保護有更完善作法；未來應該要修改動物保護法，提高收容動物的量跟值，每一個動物都應該得到很好的照顧。

至於第三，他說，支持推動對於愛護動物保護動物各項創新作為增進動物福祉。應該加強醫療研究發展，以及在增進寵物福祉目標下推動各項創新活動；最後是發展幸福寵物產業。賴清德表示，寵物從食衣住行育樂到生老病死，這個產業產值也已經有5到600億產值，當然也造福很多人，這項產業提供很多就業機會，政府有責任跟大家共同合作進一步推動寵業產業發展，建立一個動物友善文明的國家。

賴清德話鋒一轉談到，一個國家的偉大，不在於土地大小、人口多寡，也不在於武器強弱，是在於國家社會文明程度；延續蔡總統的「0-6歲國家一起養」，推出2.0政策、「長照2.0」政策，推動「長照3.0」等這些社會安全網的建立，是國家社會文明的象徵。

他強調，今天活動背後的意義，以及他向大家邀請共同合作的目標，就是傳達一個重要的訊息，「這個國家不僅對人的照顧越趨於周延，憲政的運作更重視人權，連對動物的保護重視通通更趨於完美，這個國家才是文明的國家，才會贏得國際社會的尊重跟肯定」。

賴清德表示，「國際情勢在改變，固然是挑戰，但對台灣來說也是機會」，未來他帶領這個國家，會擴大優勢，在全球產業鏈重組當中，運用台灣各項特質能力，站穩經濟發展地位，同時穩定台海和平穩定發展，讓國人在這塊土地生活可以無後顧之憂。