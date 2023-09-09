基泰建設位於北市大直街的「基泰大直」建案，在7日晚間發生工地塌陷，造成相鄰民宅陷落。然而這其實並非該建設公司首次出包，有網友翻出2014年台北市議員許淑華針對基泰在吳興街造成鄰損的質詢影片。對此，許今(9日)在臉書指出，9年過去，仍記得當時吳興街284巷的住戶們到處求助到處碰壁的困窘，也想起第一次親眼看到他們家中地板龜裂、天花板鋼筋裸露、門框變形無法關門的情況，但在抗議、協調期間，「基泰毫無誠意」。

9年過去，許淑華表示，仍記得當時吳興街284巷的叔叔伯伯阿姨們，到處求助到處碰壁的困窘，找警察到場，不理，打遍市府電話，不理，寄到市長信箱，不理，郝市府放任基泰拖延不處理，68戶住戶投訴無門，最後只有她站出來幫忙。她也想起第一次進張阿姨、黃伯伯、劉小姐幾位住戶的家，親眼看到地板龜裂、天花板鋼筋裸露、門框變形無法關門，難以想像受災戶們如何每日生活在擔驚受怕之中。

許淑華還原當年狀況，她陪著住戶們一起找建商抗議、找公部門協調、找媒體發聲，抗議再抗議，協調再協調，「這期間，基泰毫無誠意，建管處更是無視鄰損未完成協調，逕發使照，我才會在質詢上要求郝市長承諾，妥善處理住戶們的困境」。

雖然目前基泰大直的鄰損仍在搶修及評估，但許淑華向蔣萬安市長提出3點建議，第一，要求基泰對週邊房屋的安全與損害鑑定負全責，不能只做傾斜鑑定；第二，要求基泰全額負擔受災戶安置租金，及後續重建資金；第三，檢討市府對於鄰損認定的流程，為何7月不予列管，9月就發生嚴重災害？