受低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，中南部地區有局部大雨發生機率，將持續至晚上；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

今天持續受低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，南部整天有不定時陣雨或雷雨，中部、東南部亦有局部陣雨或雷雨，其他地區則要留意午後局部短暫雷陣雨。

氣象局針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。