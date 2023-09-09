有小學生的戰鬥力不輸大人，3分鐘內就把半台斤的豆菜麵嗑光。（張毓翎攝）

不少參賽選手直呼，比想像中還要難！

台南市議員蔡育輝與台南市青少年休閒活動推廣協會合辦的「豆菜麵」大胃王比賽，今天一早在新營登場，誰能在3分鐘吃完最多豆菜麵就獲勝，吸引600位民眾報名參加，現場滿是吸麵的「簌簌」聲，小學生的戰鬥力也不輸大人，3分鐘內就把半台斤的豆菜麵嗑光，氣氛火熱。

蔡育輝說，比賽取3分鐘內吃最多量的前5名，第1名有價值1500元的獎品、第2名有價值1200元獎品、第3名有價值1000元獎品、第4名有價值800元獎品、第5名有值500元獎品；參賽者只要吃完一盤（半斤）即可獲參加獎。

當比賽計時開始，許多人在一旁圍觀，幫參加的民眾加油，有的挑戰者吃得狼吞虎嚥，途中還得不停灌水，快速地將麵條送入口中；有的人則是志在參加、不在得獎，細嚼慢嚥地品嘗豆菜麵的美味。

「比想像中還要難！」有參賽選手說，原本以為很快就吃完一碗，早上還吃的早餐再來，但因為麵如果沒有仔細拌勻，可能會比較乾，不好入口，加上3分鐘真的太短，如果還要仔細地加醬和攪拌，就會來不及吃完。

蔡育輝說，場外有救護車隨時待命，比賽時也會一再也提醒參加大胃王比賽的人要小心；今天現場準備水煎包發送給每位參賽和觀賽的民眾，希望大家吃得開心、玩得愉快。