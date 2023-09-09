一名在大賣場工作的網友分享，某建設公司的老闆娘普渡拜拜完以後，竟然開著賓士將供品全載回去賣場要求退貨，店長和建設公司的老闆娘談了快1小時，最後店長臭著臉掏錢給對方，引起網友們熱烈討論，不少人對於建設公司老闆娘的行為感到不齒。

一名網友昨在「匿名公社」上分享，他在賣場工作，某天中午一輛銀色的賓士停在賣場的門口，接著一位穿的人模人樣的阿姨下車搬東西，他提醒了對方2次「店門口不能停車」，第一次那位阿姨裝沒聽到，第二次則是暴怒說「我是來退貨的！」他只好立刻叫店長來處理。

原PO表示，店長和那位阿姨談了快要1個小時，最後店長臭著臉從包裡掏錢給那位阿姨，等到對方離開，店長才說那個阿姨是某建設公司的老闆娘，而她要退的東西是普渡拜拜完以後的商品，但拜過的東西也無法再擺到架上賣，但那位阿姨就是瘋狂盧，最後店長只好自掏腰包把商品全買下來，並告訴員工可以分一分帶回家。

貼文引起網友討論，「有些人就是這樣才有錢的」、「這種行為真的讓人嘖嘖稱奇」、「普渡拜拜的東西．拿去退費刷新了我的三觀」、「那個開賓士的董娘連拜拜買的東西都要退錢。人不要臉則天下無敵」、「就是沒水準才會這樣，還某建設公司董娘，拜完了還退貨，笑死人」。