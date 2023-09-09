台北市大直街「基泰大直」的建案，7日發生工安事故造成鄰近民宅坍塌，牽連周遭逾400位居民被迫安置他處，至今已3天；今(9)日上午有2名實踐大學的學生想返回租屋處收拾行李，但由於兩人合租在受損最嚴重、陷入地面的民宅，最終只能鎩羽而歸，其中一位學生還難過得淚灑現場。

據了解，這2位學生分別為李姓、林姓學生，皆就讀實踐大學工業設計系，兩人合租在大直街一處月租1.2萬元的雙人套房。

2人今日早上帶著兩個大行李箱，抵達現場登記身分希望能進入限制區，返回租屋處收拾行李，兩人表示，因為大學尚未開學，所以事故發生後至今都還沒回去租屋處，目前還無法搬家，後續會先接受北市府的安置，前往旅館居住。

不過後續因為該棟民宅已成危樓，在獲知重返無望後，李姓學生也難過的淚灑現場，面對媒體詢問也不斷表示「沒那麼嚴重」；她無奈的說，因為快要開學，因此急需返回租屋處取回裝滿設計檔案、資料的筆電，原本以為可以拿，但因為租屋處已成危樓，所以還是不得而入。

不過兩人也稱自己的情況還好，因為只是租客，不用擔心屋損問題。