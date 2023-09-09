張鈞甯不僅主演電影，也成為幕後監製。（粘耿豪攝）

阮經天因為這次拍攝，對外籍移工有更深刻共情。（粘耿豪攝）

阮經天（左）和張鈞甯挺速配，曾被人湊一對。（粘耿豪攝）

阮經天跟張鈞甯相隔16年再度聯手，合作拍攝類型電影《查無此心》，阮經天說兩人私下感情好，認識多年看過女方戀愛中的模樣，形容張鈞甯談戀愛的時候就像小學生，會有戀愛中的噁心小劇場，以及變笨一直笑的模樣，為何兩人就沒曾從友情昇華愛情？阮經天說：「怎麼會有人不喜歡張鈞甯呢？但是當好朋友的年限比較長，可以一起罵她以後的男朋友。」

張鈞甯在片中用情至深，沉淪在已故伴侶的回憶中，甚至選擇睡在車上感受兩人回憶，她曝其實生活中自己也有一個離不開的東西，就是陪伴她40年的「小被被」，「那台車的意義就像小被被，有我40年的味道，我會吸也會咬被被，朋友生小孩我也會送被被。」那條小被子充滿張鈞甯成長的痕跡，總是伴她入眠，也因為不愛讓媽媽一直拿去洗，所以保存的不錯。

阮經天的感情戲則是與外籍移工，他這次演出移工仲介，做了不少功課，他說：「我本來對移工是非常陌生的，最初是我爺爺奶奶需要有人照顧，所以我生活中走進一位印尼籍的看護工。接著我拍這部片，發現所有的職業，用『逃』這個字的，只有逃兵、逃犯，還有逃逸移工。」

阮經天說：「移工簽的合約，是要抵押房子的，很容易工作反而欠錢。」他在電影拍攝時，常常看到離鄉打工的移工，越看心情越沈重，覺得大家要有多一點同理心，之後他便對家裡的看護工特別好，直到爺爺跟奶奶離世後，看護工回國，還會去他臉書按讚。

《查無此心》是張鈞甯首度升格監製的作品，她表示在疫情之前，自己就有開了經紀公司，開始想慢慢做更長遠的東西，畢竟演員在娛樂產業是比較被動、被選擇的職務。對此，阮經天倒是樂意做單純的演員，他形容單純當演員很幸福，監製需要控管時間、安排宣傳、籌資等等，但演員只要把戲演好就好。