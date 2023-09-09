近一周大豆期市，受天氣影響，上週五(9/1)大豆期市連四黑，但跌幅縮小，因乾旱天氣對作物造成進一步損害，引發美國期末庫存緊張增加而支撐，週三(9/06)大豆期貨上漲，因美國政府週數據顯示，在炎熱、乾燥的天氣期間，作物狀況惡化程度超出預期，但美豆天氣話題即將結束，將於本月下旬進入收割狀態，天氣追漲的動能持續下降，截至週四大豆走跌，終場9月大豆跌15.25美分，收報1345美分。

近一周玉米期市止跌回升，美國農作物狀況不確定性提振，但近期遭遇的酷熱乾燥天氣加快了作物的成熟速度，美國中西部地區西部部分地區的玉米收割開始時間將較正常提早，快速收割將降低作物品質，或削減主要產區的穀物單產，一些擁有低品質玉米的農民可能不得不打折出售，因此期價受到壓抑，截至週四(9/7) 9月玉米跌0.75美分，報470.95美分。

影響價格波動品項有: (20230901~20230907)

09/01近月大豆，報1395.25美分，連四黑。

09/01近月小麥，報567.5美分，觸三個月低點。

09/06近月玉米，報471.5美分，連三日反彈。

09/07近月豆粉，報403.4美元，跌至兩周低價。

09/07近月豆油，報63.86美分，跌逾兩個月低價。

(倪淑茹編輯))(商品行情網)