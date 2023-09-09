高雄老字號江浙菜館祥鈺樓，在高齡85歲業者朱金鴻帶領下，老員工持續拚戰，守住港都少有的正宗外省佳餚，強調少油輕糖、甘甜不膩，推出獨家口味的蘇式月餅，深受饕客喜愛。（柯宗緯攝）

中秋節將至，各大餐飲、飯店業紛紛搶攻商機，上演月餅大戰。高雄老字號江浙菜館祥鈺樓，在高齡85歲業者朱金鴻帶領下，老員工持續拚戰，守住港都少有的正宗外省佳餚，強調少油輕糖、甘甜不膩，推出獨家口味的蘇式月餅，深受饕客喜愛。

朱金鴻指出，疫情緩解後，消費市場逐漸復甦，但又遇到通膨壓力，各項原物料都在漲，加上這次又更換外包裝，配合生肖兔年及中秋玉兔搗藥典故，更顯耀眼，但成本大增原價格已守不住，6種口味月餅都微漲10元，1盒六粒裝售價820元。

朱金鴻感慨坦言，現今月餅市場已被折扣戰打亂，不少業者紛紛推出早鳥專案，或不同階段的折扣優惠，加上為吸引年輕族群採買，很多品牌重包裝設計感，走時尚潮流風，這點對老字號的祥鈺樓相當吃虧，因為他們堅守傳統蘇式月餅做法，食材道地且口味正宗。

朱金鴻仍對自家蘇式月餅很有信心說，這與坊間常見的港式或台式月餅相當不同，依舊且堅持傳統，純手工撖出多層麵皮，仍是六種口味，包括芝麻、玫瑰、椒鹽、百果、棗泥及紅豆沙，用料強調少油輕糖、甘甜不膩，且統統不含防腐劑。

其中，多年來最受饕客喜愛的是芝麻、棗泥、椒鹽及百果等口味，為其他月餅少有的特色，此外蘇式月餅最大特色為耐保存，可放置在常溫攝氏25度上下或者冷藏，豆沙與棗泥可放10天，而芝麻、椒鹽、百果及玫瑰，則放20天左右，祥鈺樓另有提供宅配服務，歡迎消費者踴躍選購，相關訂購資訊可電洽：07-3326788查詢。