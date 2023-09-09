台中豐原客運陳姓司機在去年底某日深夜11點多，駕駛大客車，行經北區學士路與英才路口左轉時，不慎撞上過馬路的1家3口，李姓母親及1歲男嬰當場身亡，倖存的伊拉克籍季姓丈夫目睹妻兒慘死，迄今仍悲慟。台中地方法院審理後，認定陳姓司機經行人穿越道不禮讓行人加重其刑，依過失致死罪判他1年4月，可上訴。

根據起訴書，豐原客運54歲陳姓公車司機當晚駕駛大客車，沿北區學士路自五權路往育德路方向行駛，經英才路口左轉時，與過斑馬線的30歲李姓女子、1歲兒子和33歲伊拉克籍季姓男子等3人發生碰撞事故，李女與男嬰當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治，而伊拉克籍丈夫則受輕傷。

據了解，當時陳姓司機駕駛客運公車，在路口轉彎時疑未注意路況，車輛轉彎時撞倒1家3口，造成李女與男嬰雙雙身亡，其家屬心碎控訴司機車速很快，陳男事後曾向死者家屬下跪道歉；台中地檢署根據案發路口監視器、行車紀錄器等，進行車禍事故現場進行調查。

檢方起訴書指出，汽車若遇行人穿越道路時，無論有無交通人員指揮或號誌指示，應暫停禮讓行人先通過，並採取必要之安全措施，當天天晴、夜間有照明、柏油路面乾燥無缺陷、視距良好、無障礙物，應該能注意車況。

法院指出，陳男未謹慎駕車貿然左轉肇事，造成季男妻子、小孩死亡，其創傷難以平息彌補，雙方至今尚未和解，依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，判他1年4月。