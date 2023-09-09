Luis Severino exits the mound in the 5th inning after his 70th pitch of the night. pic.twitter.com/2wIHSwIEmr — YES Network (@YESNetwork) September 9, 2023

洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）又受傷了，9日登板對戰釀酒人，他在第5局被敲1支安打，忽然發現腹部左側疼痛，最終無法繼續比賽而提前退場。塞弗瑞諾本季出賽19場和去年一樣，但是傷病導致表現大幅下滑，自責分率從上季3.18爆到今年的6.65，美媒猜測這次受傷很可能是他悲慘球季的最後一次登板，甚至是他身披洋基戰袍的最後一球。

塞弗瑞諾有過很棒的球季，2017年、2018年他接連投出王牌等級身手，分別為14勝6敗、19勝8敗，自責分率都在3.00左右，兩度擠進美聯賽揚獎票選前10名。生涯轉折出現在2019年，他開季前與洋基簽下4年4000萬美元續約，簽約後1個月就爆發右肩傷勢，該季僅上陣3場。

2020年，韌帶重建手術（Tommy John手術）找上塞弗瑞諾，整個球季報銷，隔年2021年他又在復健賽鼠蹊部受傷，只上陣4場，從此傷痛不離身，再也沒有投出完整的球季。對於洋基球團，塞弗瑞諾的一連串傷勢都是在續約之後爆發，這4個球季他幾乎沒幫上什麼忙，他將於球季結束後成為自由球員。

球團安排塞弗瑞諾進行進一步檢查，可能是左側腹斜肌受傷，從他當場脫下手套就可看出情況比較嚴重。他此戰在兩好零壞時被亞當斯（Willy Adames）轟出兩分炮，第5局留下1個跑者退場，用掉70球無關勝敗，釀酒人終場8比2獲勝。