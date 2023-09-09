大腸癌每年新發生人數已連15年是癌症之首，根據衛福部109年癌症登記最新資料，大腸癌發生人數為1.6萬人，其中近9成（88%）為50歲以上的族群，且發生率隨年齡增加而升高。國健署表示，定期接受篩檢可及早揪出大腸癌，早期大腸癌的存活率高達9成以上。

根據國健署109年癌症登記最新資料，大腸癌發生人數為1萬6,829人，發生年齡中位數為67歲，男性發生率比女性高出1.5倍。國健署表示，目前提供50~74歲者每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，有助及早揪出腸癌，可減少29%晚期大腸癌發生率，並降低35％大腸癌死亡率。

國健署署長吳昭軍表示，為了揪出潛「腸」危機，請民眾執行2步驟：第1為定期篩檢，第2為及時鏡檢。前者為定期接受癌症篩檢做糞便潛血檢查，後者是當糞便潛血檢查結果呈現異常時，要儘速接受大腸鏡檢查，以早期發現、早期治療。

國健署表示，科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可減少29%晚期大腸癌發生率，並降低35％大腸癌死亡率。由於大腸癌早期無明顯症狀，糞便潛血檢查可找出可能的腸道病變或罹患大腸癌徵兆。我國實證資料也顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險增加30%；超過1年才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險大增2.8倍。

不過，篩檢結果為陽性的民眾也不用太過驚慌。資料顯示，早期大腸癌診療的存活率高，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌5年存活率則不到2成，所以早期發現、早期治療，可大幅提高存活率。