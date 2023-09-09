為期2天的20國集團（G20）峰會今天在新德里登場，聚焦於包容性成長，外界關注領袖們能否在烏克蘭戰事上達成共識，並發布聯合公報或領袖宣言。

G20是由19個國家加上歐洲聯盟組成，會員的國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

印度去年12月1日接任G20輪值主席，任期到今年11月30日，主題為「一個地球、一個家庭、一個未來」，聚焦包容性成長，特別是開發中國家，過去已舉辦200多場會議，以9日至10日在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉辦的峰會為壓軸會議。

俄羅斯與中國對有關烏克蘭戰事的措詞有意見，在此情況下，外界關注今年的G20峰會能否產生聯合公報或領袖宣言。

如果峰會未能產生聯合公報或領袖宣言，這將是G20舉辦峰會以來的首次，除了讓印度顏面無光之外，也將凸顯出G20內部歧見無可化解，觀察人士擔心，G20作為一個集團的可持續性恐受衝擊。

在昨天的會前記者會上，G20籌備官康特（Amitabh Kant）表示，新德里宣言已經準備妥當，就等領袖們批准。但他補充，領袖們的協商才剛要開始，也還沒有結束，希望外界多些耐心。

本屆峰會，印度除了G20會員國與會之外，還邀請孟加拉、埃及、新加坡等9國，以及聯合國（UN）、國際貨幣基金（IMF）等多個國際組織參加。

與會領袖昨晚開始陸續抵達，包括美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、日本首相岸田文雄等。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）以及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），未能前來。

峰會於印度時間今早9時30分拍攝領袖合照，接下來的會議分上、下午兩場，討論經濟、財政、氣候變遷、綠色能源、國際債務、加密貨幣管制、糧食與能源安全等議題，期間穿插與會員國之間的雙邊會談，最後舉行官方晚宴。

在首場會議上，印度總理莫迪（Narendra Modi）正式邀請非洲聯盟（African Union）代表以G20正式會員的身分入座；非洲聯盟目前有55個成員國。（編輯：馮昭）1120909