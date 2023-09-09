台北市大直街巷弄民宅下陷案，住戶曾多次陳情，市府依施工損鄰規則處理引發質疑，議員建議修訂並在第一階段鑑定就加入第三方機構。北市府今天表示，會檢討修正。

台北市中山區大直街94巷弄內基泰建設公司的建築工地7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜，台北市政府派員搶救疏散附近上百名住戶，其中1間民宅嚴重下陷，1樓變為地下室，道明外僑學校有圍牆塌斜及運動場跑道裂縫等狀況。

大直街民宅下陷案，住戶先前曾多次陳情，但北市府以「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」處理，引發民代及居民質疑。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅在臉書Facebook貼文表示，信義區5月間出現坑洞案時，就曾質詢市長蔣萬安市，並認為北市損鄰規則有建商球員兼裁判問題。很不幸，過3個多月，規則至今還沒改善。

苗博雅說，依北市損鄰規則，發生鄰損事件，民眾須自行向北市都發局提出申請，接著由建商製作、「初步安全認定書」及「損害責任歸屬初步認定書」。如果建商判斷房子沒受損，就可繼續施工，如果建商判斷房屋受損與施工無關，都發局就不予列管。

苗博雅表示，房屋受損的民眾，如果不服建商認定，必須自費委託其他機構鑑定，北市府規定是讓建商球員兼裁判，不管民眾住家窗戶打不開、門框歪、牆壁裂、地板斜，只要建商說沒責任就可繼續施工，不需理會鄰房訴求，導致發生問題初期，建商可輕易撇清責任，受損戶求助無門。

國民黨台北市議員詹為元在臉書發文表示，針對大直街民宅下陷案，認為市府應修正「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」。

此外，依「台北市建築執照申請有關特殊結構委託審查原則」，地下層開挖深度超過12公尺才需結構審查，大地工程技師指基泰建設挖11.95公尺是避開結構審查。

台北市長蔣萬安今天上午前往大直街94巷視察後接受媒體聯訪表示，市府將成立專案調查小組，由副市長李四川統籌，會全面檢視檢討相關機制及規則，該修就修、該改進就改進，讓政府角色更主動積極。

李四川補充，外界對「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」有很多討論，市府將檢討是否修改規則，評估讓第三方技師公會介入判斷，避免引發球員兼裁判質疑，往後會加強監督開挖工程及增加查察頻率。（編輯：方沛清）1120909