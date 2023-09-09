受接連颱風影響，菜價飆漲！民眾抱怨市場高麗菜1顆要4、5百元，走一趟傳統市場葉菜、青蔥、牛蕃茄全都「貴鬆鬆」；農糧署啟動進口蔬菜平抑菜價，9日起在全聯、楓康等超市推出百元有找高麗菜，未料剛上架就被搶購光光。

颱風遠颺後，各地大雨狂炸，造成菜價飆漲，北部貴婦百貨超市1顆高麗菜飆到500元，台中有民眾到傳統市場採買，發現高麗菜1台斤飆到85元，1顆就要3、4百元，牛番茄1顆要53元，甜玉米又貴又少，貴到專賣水煮玉米的攤商都不敢進貨。

為平抑物價，農糧署啟動進口高麗菜，9日起在全聯、家樂福以及楓康等超市上架，1顆75元，其中分店集中在中、彰、投地區的楓康超市今（9日）上架百顆高麗菜，不到中午就被搶光光，有民眾抱怨還是買不到。

楓康超市指出，此次與農糧署配合成立蔬菜優惠專區，除了以產地價提供各式省產蔬菜與葉菜外，更導入進口高麗菜，一顆只要75元，自9日起到18日，每天限量供應，每家店平均分配，1天只上架1次、每次每店約百顆。

另，全聯也是和農糧署合作，在9日起一連10天，在全台1100家門市，限時10天提供「百元有找」進口甘藍（高麗菜），特價1顆75元，每顆約1.2公斤，於全台超過1100家門市同步特賣，據悉數量超過百噸。