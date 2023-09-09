環保局表示，風災大雨後1周為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾不要讓積水容器成為病媒蚊的產房，「巡、倒、清、刷」，一起杜絕病媒蚊孳生與擴散。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

特別是儲存雨水的菜園農場空桶及廢棄輪胎等，若是能加蓋或細網，能有效阻絕產卵。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

環保局強調，登革熱是透過埃及斑蚊和白線斑蚊傳播，其幼蟲孑孓主要生長在人工或自然積水容器中，請民眾加強注意於雨後加強清除積水及做好自我防護。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

全國已有半數以上縣市出現登革熱本土病例，雨後的本土登革熱確診數更是大幅增加，連日大雨強襲彰化多個地區，讓彰化縣政府繃緊神經，環保局表示，風災大雨後1周為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾不要讓積水容器成為病媒蚊的產房，「巡、倒、清、刷」一起杜絕病媒蚊孳生與擴散。

彰化受低壓帶影響，連日豪雨不少居民已經泡水好幾天，水利署接連針對彰化發布淹水警戒，包括員林、社頭、二水、大城、田中等地，員林市區更變成水鄉澤國，警消甚至派出橡皮艇出來疏散民眾。

環保局指出，全國有半數以上縣市出現登革熱本土病例，病例數是近10年同期次高，特別是鄰近的東南亞國家登革熱疫情不斷上升，且持續於我國發生境外移入病例，呼籲民眾不能掉以輕心。

環保局表示，目前仍為登革熱流行期，特別是最近氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，民眾針對戶外的水桶、花瓶、花盆、接水盤等蓄水容器，應該要落實登革熱防治蚊防四寶「巡、倒、清、刷」。

包括加強「巡視」居家內外有無積水容器；將積水「倒掉、容器倒置」，避免容器積水；不要的器物予以分類「清除」；留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，特別是儲存雨水的菜園農場空桶及廢棄輪胎等，若是能加蓋或細網，能有效阻絕產卵。

環保局強調，登革熱是透過埃及斑蚊和白線斑蚊傳播，其幼蟲孑孓主要生長在人工或自然積水容器中，請民眾加強注意於雨後加強清除積水及做好自我防護，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用防蚊藥劑；如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。