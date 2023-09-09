基泰建設位於北市大直街的「基泰大直」建案，日前發生工地塌陷，導致隔壁民宅承受不住壓力下沉，上百名住戶遭撤離，恰好是「基泰中山」已購客的網紅崴爺，透露當時由知名作家吳淡如陪同簽約，眼見演變成此局面，吳淡如不免感嘆：「買房子就是禍福相倚」。

吳淡如表示一年多前崴爺看上一間房子，陪他去時剛好遇到一名仲介，非常有誠意幫忙議價，價格讓雙方都相當滿意，原本還很開心幫到崴爺，畢竟是間要價不斐的房子，沒想到卻讓他成為「基泰大直」建案的屋主，多少覺得有點害到他，不過仔細想想也沒有「預見災難」的超能力，並不能將問題怪罪到自己身上。

吳淡如強調並非建築專業，因此房子在興建過程中有什麼問題?又或者地質本來就有缺陷?完全不是任何人能夠論斷，如同附近住戶怎料到住了十幾年後，會發生這種事，此外，她指出購屋也有運氣成分，例如還沒蓋好的房子，若還未付貸款，只要建商不要倒掉變成爛尾樓，就不會有太大問題，雖然旁邊一整排無辜屋主讓人同情，但至少沒有人命損傷。

眼見崴爺要開群組維護住戶權益，讓吳淡如大讚：「遇到負面事件，還能夠馬上想要做正面的事情，崴爺也真是好青年」，強調唯一能幫他做的事情，似乎就是把錢多賺回來，接著向所有購屋族喊話：「買房子就是禍福相倚，看的時候對的，後來也可能有各種事情出現，就算是很大的建設公司，也沒有一定穩的」。