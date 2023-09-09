湖口心靈後花園茶香步道的「老樹碉堡」，設置「尋堡趣」故事立牌外，地面並書寫「波羅汶來把水口 金銀財寶萬萬斗」等湖口當地諺語。（羅浚濱攝）

湖口心靈後花園第1期完成2.3公里的茶香步道，原本茶園的黃土小徑多舖設碎石透水舖面。（羅浚濱攝）

新竹縣政府積極推廣農業休閒觀光及地方創生，在湖口老街後山規畫「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，第1期打造2.3公里的「茶香步道」等設施，將茶園地景與湖口老街登山步道連接，完工驗收後9日開放啟用，讓遊客能漫遊茶園秘境，從中尋找軍事碉堡遺跡的樂趣。

交旅處長戴志君表示，湖口老街每年有近百萬遊客人次，為擴大觀光旅遊帶，計畫將湖口後山26公頃的國有地，完整保留16公頃茶園，整理出「茶香步道」串接湖口老街周邊金獅、仁和及祥湖步道，型塑在地客庄茶園特色風貌。

該計畫工程7500萬元，分三標分段改善原是黃泥路的茶園小徑，多舖設碎石透水舖面成茶香步道，少數路段為方便茶農機具進出，搭配地景舖設耐用的露骨材混凝土舖面，沿線設置夜間燈具照明，並新設戶外觀景平台和林下休憩區，方便遊客夜遊茶園和休息。

湖口老街後山昔日為裝甲兵部隊戶外訓練基地，有早期留下10餘個軍事碉堡和壕溝遺跡，其中1個被80年樹齡的大樹包覆被稱為「老樹碉堡」，重新整理後設置「尋堡趣」故事立牌，地面並書寫「波羅汶來把水口 金銀財寶萬萬斗」等湖口當地諺語。

在湖新路上設置2處茶香步道入口，遊客能從全區導覽地圖，了解茶香步道路徑及規畫巧思，了解茶香步道路徑及規畫巧思，同時設置1處可兼做臨時停車的碎石廣場和休憩座椅，讓遊客就近停車，能在步道停留更多時間，欣賞具有軍事特色的茶園景觀，尋找散落在茶園的小驚喜。

戴志君指出，湖口心靈後花園計畫第2期，已向中央爭取到7000萬元經費，將在鄰近茶園有豐富生態的畚箕窩溪，進行藍帶工程，預定年底發包施工，明年底完工，將更能帶動湖口老鎮品茗、賞景及生態遊的輕旅行路線和郊山的深度旅遊。