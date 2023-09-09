為促使事業單位重視勞工健康，職安法規定50人以上者，應僱用或特約醫護人員，辦理健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項，職安署則提供199人以下事業單位補助，但卻傳出有部分臨場健康服務機構誘使小微型單位申請補助，甚至有詐領的疑慮，職安署官員表示，因此明年起非屬強制實施臨場健康服務的事業單位，明年起可逕洽職業災害預防及重建中心，將會免費安排醫護協助。

日前有不肖團體假借協助事業單位符合法規與申請臨場健康服務補助之名，使部分事業單位將系統帳號、密碼、事業單位大小章等資料提供代為辦理，衍生帳號、密碼、相關資料被竄改或不實等異常，遭致勞動檢查機構查處等情事。

職安署職業衛生健康組組長張國明表示，原本今年提供如29人以下事業單位每年最高1萬元、30至49人事業單位每年最高2萬元等補助，但因為有不肖單位等情事，因此明年起將委託職業災害預防及重建中心接手各區的勞工健康服務中心，有需要的中小型事業單位可直接逕洽，將免費提供服務。

但如勞工保險投保人數在50 人至99 人，且具從事特別危害健康作業及聘僱100人至199人事業單位明年仍可向職安署申請補助。

職業災害預防及重建中心表示，盼明年承接後核心精神把現有未由《職業安全衛生法》所涵蓋職業衛生及勞工健康服務為主要業務，目前正在進行場地與人力的盤點。