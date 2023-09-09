腦麻患者賣力演出，為正在興建的飛揚天使莊園積極募資。（林和生攝）

「從來不知道蓋房子原來那麼難」，說話的是磐石基金會董事、同時也是2名腦麻兒的父親黃天儒，2名孩子為極重度患者分別27歲及23歲，從出生至今都要旁人24小時看顧，包括日常飲食、起居，還有夜間每2小時翻身，箇中辛苦難為外人道。

想著自己年紀老邁，詢問多處照護機構，皆被以狀況太嚴重遭到拒絕，黃天儒坦言，這是每個腦麻家長都會遇到的難題，「既然求助無門，那就自己來蓋」，就是這念頭，開啟了飛揚天使莊園興建計畫。

這個由磐石社會福利基金會為腦麻患者籌建的飛揚天使莊園，歷經13年募資興建，預計明年正式營運，無奈如今尚有5600萬元資金缺口。

磐石基金會董事長王岡鳳表示，因為沒有財團資助，面對要募資購地、興建莊園的龐大經費，在當前大環境不景氣情況下，真的是一項極大挑戰；歷經13年募款過程，一點一滴善款累積，終於在今年8月完成3樓主體外觀工程，預計11月可以拿到使用執照，順利的話明年便可營運。

無奈莊園總工程經費1.8億，目前已支付1億2400萬工程款，工程進度完成75％，不過尚缺5600萬元，若後續資金沒到位，恐怕得面臨蓋到一半停工窘境，擔心腦麻兒的父母親將又失去信心與希望，因此基金會加緊腳步，透過募款餐會、社團說明會，盼能順利完成募資。

屏東縣政府社會處力挺表示，磐石社福基金會用心關懷腦性麻痺者各項議題，更籌建全日照照養機構，將飛揚天使莊園蓋在屏東縣里港鄉，未來可望能讓96位腦麻兒入住，等於讓96戶家庭獲得喘息，減少照顧壓力。

王岡鳳說，近幾年碰到新冠疫情攪局，加上建築成本提高，使得幕資進度停滯不前，如今疫情趨緩，希望在這最後一哩路上，有更多人一起協助，她也強調，都走到這裡了，不到最後、絕不放棄。