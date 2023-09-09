新竹縣員東國中籃球隊傳佳績，4月獲全國中學籃球賽亞軍後，近期參加「第20屆菁英盃全國籃球錦標賽」更是奪下國男組冠軍，締造隊史最好成績，縣長楊文科親自頒發「榮譽竹縣」獎狀公開表揚，勉勵再創佳績。

楊文科肯定員東國中籃球運動，學生們認真練習參加比賽，獲得全國冠軍榮耀，非常了不起，從職籃攻城獅到東泰高中等各校努力推展籃球運動，也引起孩子很大的興趣及榮耀感，教育局會全力配合及協助，希望與各校攜手努力創佳績。

教育鳥局長楊郡慈表示，員東國中籃球隊成立已10年，是新竹縣唯一一支甲組勁旅，在吳東駿、陳長甫2位教練帶領下，球隊不斷進步與成長，在「第20屆菁英盃全國籃球錦標賽」一路由預賽、複賽及半準決賽累積戰績7勝0敗，最終決賽全勝奪冠。

教練吳東駿說，他特別要求球員加強團隊配合及個人自主訓練，在冠軍戰最後一節的表現除了體能優勢外，最關鍵是選手們心態的成長，在拉鋸戰時沒有放棄，用意志力拚戰到最後一刻，是很寶貴經驗，相信球員們還能做得更好。

「若沒有基層培訓，就沒有這些成果！新竹縣籃球委員會主委林祺軒說，在10年間舉辦三級制賽事，他全程陪同員東國中籃球隊參加各地賽事，過去新竹縣不曾在此賽事拿下好成績，晉級過程一波三折，幾場拉鋸戰分數都很接近，選手表現一度當機，但不斷鼓勵就能讓選手發揮練習成效，努力也開花結果。

吳東駿提到選手們來自不同國小體系，經重新整合及訓練團隊努力磨合，需要花費相當多的時間，尤其暑假集訓後能夠獲全國菁英盃冠軍，很不容易，賽程緊湊，對球員的體力是一大考驗，所有功勞歸功於孩子，感謝學校、主委及議員支持。