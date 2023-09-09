縣府農漁局為響應聯合國永續發展（Sustainable Development Goals，SDGs）第14項目標，致力於保護和永續利用海洋生態系統，以確保生物多樣性，戮力清除海底覆網不遺餘力，特於8日在澎湖縣水產種苗繁殖場2樓辦理「112年澎湖海底覆網之教育宣導及海洋資源教育效益評估計畫」-成果發表會，同時表揚今年度參與「海底覆網清除人員培訓課程」11位學員，學員來自澎湖縣救難協會、海軍戰鬥系統工廠、浪漫三傻有限公司、澎湖水族館、中華民國水中運動協會等單位，藉此號召更多有志之士為海洋永續盡一份心力，壯大「鬼網特攻隊」之陣容。

縣府農漁局在澎湖縣水產種苗繁殖場2樓辦理「112年澎湖海底覆網之教育宣導及海洋資源教育效益評估計畫」-成果發表會。(戴志揚翻攝)

農漁局強調，海洋環境是我們最寶貴的資源，我們必須攜手努力打造一個生態友善且永續發展的海洋生態環境。為實現這一目標，縣府積極與當地潛店合作，輔導他們認養海域，確保海域的永續發展，並延續培訓學員的計畫，確保計畫效益能夠持續發酵。

此外，在海洋資源復育教育宣導方面，今年以馬公國小及風櫃國小兩所學校的學生進行深耕教育。透過學生們親身參與海洋廢棄物轉化樂器的製作及運用數位工具創作短片等培力過程，引導學生更深入了解海洋垃圾對環境的衝擊，透過實際觀察海底網具放置的所在地，進行短片宣導創作，培養學生們的問題解決、社會參與溝通互動等能力，同時讓海廢議題透過短片傳播，擴散至社會並獲得重視。