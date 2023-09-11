日本放送協會（NHK）報導，H2A火箭47號機升空後，所搭載的新天體觀測衛星XRISM及SLIM也成功脫離並進入各自軌道，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）在地面上成功與XRISM及SLIM建立通訊，確認兩具機體都正常運行。

SLIM將在3到4個月後進入繞月軌道，預計在2024年1月到2月間挑戰日本首次登月任務。

鹿兒島電視台報導，H2A火箭47號機9月7日上午在鹿兒島縣的種子島太空中心升空，由於天氣相當晴朗，火箭升空後約90秒，用肉眼就能清楚看到火箭兩側被稱為SRB-A的輔助火箭脫離主體。

當天有上百人在發射場附近的公園觀看火箭升空，有人笑說「不管看幾次都覺得很了不起」，也有人說「發射時的聲音很震撼，火箭冒出的煙也很漂亮」。

火箭升空約14分鐘後，XRISM先行脫離，接著在發射約47分鐘後，SLIM也被投入預定軌道，這時透過螢幕觀看的三菱重工及JAXA負責人同展笑容，慶賀成功。這是連續41枚H2A火箭成功發射升空。

三菱重工的發射執行負責人德永建在火箭成功升空後說，這是繼H3火箭失敗後的首度發射，他在非常緊張及備感壓力的情況下執行任務，「能順利發射真的鬆了一口氣」。

JAXA的SLIM專案經理坂井真一郎說，最終目標是登陸距離地球38萬公里左右的月球表面，「對我們來說，真正要做的事才剛開始，現在輪到我們努力了」。

H2A火箭47號機原訂今年5月發射，但3月發生H3火箭發射失敗，由於兩種火箭使用共通零件，因此H2A火箭發射日程被迫延後到8月，未料又因天候不佳再度延期。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120909