烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告，西方國家交付武器速度「變慢」，威脅到他的反攻行動，呼籲提供威力更強的長程武器以擊退俄軍。

烏克蘭在儲備西方武器後於6月發起反攻，但烏軍在俄軍防線遭遇重兵防守，斬獲有限。

法新社報導，澤倫斯基在總統府官網公布的談話中表示：「所有程序都變得愈來愈複雜與緩慢，從制裁到提供武器都是。時間拖愈長，民眾愈受苦。」

俄國今天在烏克蘭的占領區舉行地方選舉，基輔當局與國際團體都譴責這是場騙局。

烏克蘭外交部在聲明中說，「俄羅斯在暫時占領的領土舉行假選舉毫無價值」，指控俄方「嚴重侵犯」烏克蘭主權。

俄羅斯表示，烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）這4個地區正在舉行投票，克里米亞（Crimea）也是。俄國未在那4個地區取得所有控制權。

澤倫斯基還說，俄羅斯希望即將登場的美國總統大選能減少華府對基輔的援助，他堅稱「美國人支持民主、力挺烏克蘭、支援我們的奮鬥十分重要」。

他承認烏克蘭雖然獲得兩黨支持，但「共和黨內傳出雜音，有人說對烏克蘭的支援應該減少」。

澤倫斯基在基輔會議上也宣布，儘管戰鬥可能繼續進行，他仍準備在烏克蘭舉行選舉，並說他的政府準備調整戰時限制，確保合法的投票得以登場。

他說：「我準備舉行選舉。我的意思是，如果有必要，我們準備好了。」