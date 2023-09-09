烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告，西方國家交付武器速度「變慢」，威脅到他的反攻行動，呼籲提供威力更強的長程武器以擊退俄軍。
烏克蘭在儲備西方武器後於6月發起反攻，但烏軍在俄軍防線遭遇重兵防守，斬獲有限。
法新社報導，澤倫斯基在總統府官網公布的談話中表示：「所有程序都變得愈來愈複雜與緩慢，從制裁到提供武器都是。時間拖愈長，民眾愈受苦。」
俄國今天在烏克蘭的占領區舉行地方選舉，基輔當局與國際團體都譴責這是場騙局。
烏克蘭外交部在聲明中說，「俄羅斯在暫時占領的領土舉行假選舉毫無價值」，指控俄方「嚴重侵犯」烏克蘭主權。
俄羅斯表示，烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）這4個地區正在舉行投票，克里米亞（Crimea）也是。俄國未在那4個地區取得所有控制權。
澤倫斯基還說，俄羅斯希望即將登場的美國總統大選能減少華府對基輔的援助，他堅稱「美國人支持民主、力挺烏克蘭、支援我們的奮鬥十分重要」。
他承認烏克蘭雖然獲得兩黨支持，但「共和黨內傳出雜音，有人說對烏克蘭的支援應該減少」。
澤倫斯基在基輔會議上也宣布，儘管戰鬥可能繼續進行，他仍準備在烏克蘭舉行選舉，並說他的政府準備調整戰時限制，確保合法的投票得以登場。
他說：「我準備舉行選舉。我的意思是，如果有必要，我們準備好了。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。