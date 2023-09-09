台北市大直巷弄內的多棟民房在7日晚間發生傾斜、龜裂的情況，其中甚至有一棟直接往地下陷落。台北市政府初步釐清原因，認為是基泰建設在附近的工程施做不當。對此，其中一名房東、前陸軍備役少將徐榮孝指稱，建設公司和台北市某家的技師公會聯手欺瞞他們。

徐榮孝回憶事發當晚情況，稱二樓變成一樓，一樓跟地下室都不見了，且民宅一樓有3米、地下室有3米半，也就是說下陷深度有6米到7米。

大直民宅陷落受災房東、前陸軍備役少將徐榮孝。（圖截自中時YT）

徐榮孝更進一步指出，事件發生的兩個多月前，住戶就有不斷反應，當時建設公司的監工單位就請了台北市某家技師公會進行勘查，但沒想到過了一段時間之後，居然給每一戶發了一個函，說不影響結構。

對於民宅發生災情，徐榮孝狠批，「我們大膽的假設，這就是建設公司跟技師公會不負責任，我們認為有勾串，來欺瞞我們住戶，才會造成今天老百姓的財產生命受到非常大的危害，這是我們不能接受的」。