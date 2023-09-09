海科館館長陳素芬表示，希望大家都能健康久久，也呼籲民眾多接觸大自然，讓更多人認識海科館周遭「森川里海」的環境，共同守護地球與環境資源，讓下一代更健康。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館千人健走現場有許多民眾一早就參與，相當開心。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館千人健走也有民眾「全家出動」，一同感受健走的樂趣，也讓身體更健康。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

9日為一年一度的國民體育日，國立海洋科技博物館上午特別辦理健走活動，吸引千位民眾熱情參與，沿途欣賞海科館周邊森川里海的豐富人文景色。基隆市長謝國樑也與海科館館長陳素芬、基隆市衛生局長張賢政共同為活動揭開序幕，並鼓勵大家多多走出戶外，透過運動讓身體更健康。

謝國樑表示，海科館不僅是東北角北海岸一帶非常重要的海洋教育場所，館方也特別關心市民們的健康，因此在9月9日「國民體育日」舉辦健走活動，鼓勵大家多多走出戶外，無非就是希望大家多運動，讓身體更健康，因為健康是我們最重要的資產。

陳素芬表示，海科館除了有豐富的場館與展陳外，館區範圍與周邊還有豐富的步道，健走是最好的運動，這項結合運動休閒與健康生活，並以推廣環保愛地球的觀念所辦理的千人健走活動，特別選於9月9日國民體育日辦理，希望大家都能健康久久，也呼籲民眾多接觸大自然，讓更多人認識海科館周遭「森川里海」的環境，共同守護地球與環境資源，讓地球跟下一代都更健康。

本活動一公布便吸引許多民眾和團體報名，當日也有許多來自其他縣市的民眾參與。健走活動路線由海科館出發，經過水準原點、長潭漁村、潮境公園、復育公園及101高地、65 高地，最後回到海科館，行程約計3公里，風景優美且沿途生態資源豐富。

完成健走的民眾，不僅可以獲得海科館準備的完賽健走禮，還有機會抱走液晶電視等獎項，也讓參與民眾相當開心，今日持摸彩券還可以免費參觀地球脈動中生態及藝術特展，以及主題館100元的購票優惠，讓大家在健走之餘也可以透過館內展覽，瞭解節能減碳的重要性。