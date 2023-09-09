美國官員今天說，美國、沙烏地阿拉伯和其他國家將在20國集團（G20）峰會簽署協議，以研議制定一項大型鐵路和港口計畫，將中東、印度和歐洲連結起來。
法新社報導，白宮副國家安全顧問范納（Jon Finer）說，這些國家將簽署瞭解備忘錄，以「探索一項航運和鐵路運輸（計畫），讓商務、能源和數據能從印度這裡流向中東和歐洲」。
G20年度峰會今天在印度新德里登場。范納在當地告訴記者，除了沙烏地阿拉伯和印度，這項計畫的關鍵參與國還將包括阿拉伯聯合大公國和歐洲聯盟（EU）。
美國正積極與沙烏地阿拉伯往來，希望沙國與以色列恢復正常外交關係。
范納說：「這是數月來在雙邊和多邊場合謹慎、低調外交的成果。」
他還說，這項計畫「有非常多可能性，但我不知道確切要花多久時間」。
這項同意研議運輸計畫的協議，可能是今年G20峰會最具體的成果之一，因為各國領袖在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭上意見分歧，也遲遲難就減少碳排放達成共識。
早在峰會揭幕之前，這場會議的重要性就備受質疑。中國國家主席習近平決定不出席，改派國務院總理李強與會；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也因俄烏戰爭引發的外交齟齬和俄國所受的戰爭罪指控而未現身，改由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席。
范納說：「我們已經讀過許多（報導），或許各位也寫了很多關於誰會出席、誰不出席這場新德里峰會的分析，還有為什麼要出席或為什麼不出席；但美國關注的事實是拜登總統就在這裡，正與其他G20成員國和夥伴一起捲起袖子，準備做出真正的成果。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120909
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