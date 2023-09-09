一名網友發文抱怨夜市小吃的價格，他和朋友去逛逢甲夜市，兩人花了快要1000元卻沒有吃飽，接著便列出自己買的12項小吃清單，引起網友熱議，不少人看完驚呼，太扯了！原PO是大食怪吧？點這麼多，而且還一堆澱粉類食品，居然還吃不飽？

一名網友今天在PTT上發文抱怨說，兩個人去逛逢甲夜市，總共花了快要1000元，結果竟然吃不飽，而且垃圾還找不到地方可以丟，讓原PO忍不住吐槽說，真不知道為什麼要來這邊受罪。

原PO也列出自己的消費清單，首先是停車費150元，接著夜市小吃共有12樣，分別是韓式年糕80元、雞蛋糕50元、明倫蛋餅50元、清心珍珠烏龍奶50元、清心無糖綠茶35元、蔥油餅半張55元、乾燒蛤85元、懶人蝦11隻100元、地瓜球50元、大腸包小腸70元、惡魔雞排100元、章魚燒55元。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，吃的東西幾乎都是澱粉類，看到都要飽了，原PO是不是食量很大？「兩人吃這麼多也是厲害」、「你胃是無底洞嗎」、「是你吃太多了吧？好可怕」、「一堆澱粉還吃不飽？」

不過也有網友表示，現在夜市小吃的價格，比起以前貴了很多，即便是食量不大的人要吃飽，也都必須要花一筆錢。「很多夜市都這樣吧！晃一圈，東買西買最後可能比吃到飽還貴，但卻不一定能吃飽」、「夜市現在超盤，有錢人逛的」、「夜市物價差不多翻了一倍了吧！」