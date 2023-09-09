北非國家摩洛哥西南方山區8日深夜發生規模6.8地震，摩洛哥內政部更新死亡人數至632人喪命、329人受傷，不過美國地質調查所（US Geological Survey）警告，罹難人數恐多達千人，正好在震央中心附近旅遊古城馬拉喀什（Marrakech）的CNN記者指出，當地部分人士頭部重傷、大量流血，傷患多到救護車拒載一名受傷婦女，當晚許多人決定在馬路上夜宿，他形容，對馬拉喀什來說「絕對是令人震驚的場景」。

摩洛哥8日深夜11時過後發生芮氏規模6.8強震，震央位在旅遊古城馬拉喀什西南方72公里的高阿特拉斯山（High Atlas）區域，震源深度僅18.5公里，摩洛哥內政部原先表示，強震至少釀成296人死亡、153人受傷，罹難者多位於難以到達的山區地帶，不過路透社報導，摩洛哥國營電視台後續引述內政部指出，強震已至少釀成632人喪命、329人受傷。

🇲🇦 Nearly 300 people have died after a powerful earthquake rattled #Morocco Friday night.



Terrified residents of #Marrakesh reported "unbearable" screams followed the 6.8-magnitude tremor.



Here's more 👇 pic.twitter.com/ZbK2yClbAy — FRANCE 24 English (@France24_en) September 9, 2023

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查所稍早更新對這場地震的傷亡評估，從「可能」有傷亡升級至「可能有重大傷亡」。評估指出，有34％機率會有100至1000人罹難。

天亮後，摩洛哥古城馬拉喀什（Marrakech）滿目瘡痍。（圖／路透社）

關於經濟損失，美國地質調查所預估，「可能釀成廣泛損失，災難也可能蔓延」，「整體而言，該區域的居民居住在容易受地震影響的結構裡」。

Unprecedented 6.8 magnitude earthquake causes extensive structural damage across Morocco, including UNESCO heritage sites in Marrakesh.



Latest figures indicate a devastating human cost: 296 lives lost and over 150 injured. pic.twitter.com/pcTRoWjqeH — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 9, 2023

Videos circulating online show people fleeing as the powerful tremors hit in Morocco.



One video appears to show the minaret of Marrakech’s famous Kutubiyya Mosque, which is nearly 1,000 years old, emanating dust, sparking fears it could collapse pic.twitter.com/5pYN8Enc7j — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 9, 2023

地震發生時，CNN記者布朗（Benjamin Brown）正好在馬拉喀什，他說強烈搖晃發生時，他和其他人馬上從飯店跑到外面空曠區域，許多人還穿著睡衣、神情冷靜，他說大家一開始還不清楚發生了什麼事，「幾分鐘後才開始尖叫」。

他說尤其當人們開始注意到其他人的傷勢時，恐慌開始蔓延，他描述有些人顯然「頭部重傷、流了許多血」，傷患多到救護車一度拒載一名受傷婦人，因為已經沒位了。

由於傷患太多，當局呼籲民眾勇於捐血。

An earthquake has rocked Morocco’s Atlas mountains, killing nearly 300 people and flooring buildings in several surrounding governorates.



The interior ministry said the provinces of Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua and Taroudant were affected pic.twitter.com/3twUPCVpfA — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 9, 2023

A powerful earthquake that struck about 50 miles from the Moroccan city of Marrakesh late Friday killed at least 296 people, the authorities said early Saturday.



Follow live updates. https://t.co/uXL8a06KbA — New York Times World (@nytimesworld) September 9, 2023

布朗說，許多當地人決定當晚夜宿街頭，「對於馬拉喀什來說，絕對是令人震驚的場景」。

📝🇲🇦#Morocco #Moroccoearthquake #earthquake: Caught on camera.

The exact moment of the 6.8 magnitude earthquake that hit the city of Marrakech in Morocco tonight.



Morocco earthquake death toll reaches nearly 300: death 296 people, . More than 153 people were reported to have… pic.twitter.com/YbURHvJAAM — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) September 9, 2023

他說馬拉喀什有許多部分摧毀的建築，有些建築屋頂沒了，窗戶玻璃碎滿地，馬拉喀什的部分歷史性城牆也崩塌。

■馬拉喀什有什麼？

馬拉喀什（Marrakech）是著名的旅遊古城。

CNN指出，馬拉喀什曾是一座古城，有將近1000年歷史，城內遍布中世紀宮殿、清真寺、花園及熱鬧市集。馬拉喀什的舊城區被紅土牆包圍，這些城牆最初是在12世紀建造，舊城區矗立由紅砂岩建成的建築，馬拉喀什因此又有「紅城」（red city）的美譽。

不過摩洛哥媒體報導，歷史悠久的紅土牆因強震部分坍塌，當地媒體拍攝的畫面顯示，部分紅牆上半部塌陷，碎裂的牆面散落一地。

Partial collapse of the old walls of Marrakech due to the 7 degree earthquake that hit Morocco this night.#Morocco #Earthquake #Marrakech #AlHaouz#HespressEng pic.twitter.com/U8WTKWJeWJ — Hespress English (@HespressEnglish) September 9, 2023

全球爆發新冠肺炎疫情之前，馬拉喀什2019年吸引近300萬觀光客到此一遊。除了豐富的文化歷史，馬拉喀什也是摩洛哥第4大城及主要經濟中心。