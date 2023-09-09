北非國家摩洛哥西南方山區8日深夜發生規模6.8地震，摩洛哥內政部更新死亡人數至632人喪命、329人受傷，不過美國地質調查所（US Geological Survey）警告，罹難人數恐多達千人，正好在震央中心附近旅遊古城馬拉喀什（Marrakech）的CNN記者指出，當地部分人士頭部重傷、大量流血，傷患多到救護車拒載一名受傷婦女，當晚許多人決定在馬路上夜宿，他形容，對馬拉喀什來說「絕對是令人震驚的場景」。
摩洛哥8日深夜11時過後發生芮氏規模6.8強震，震央位在旅遊古城馬拉喀什西南方72公里的高阿特拉斯山（High Atlas）區域，震源深度僅18.5公里，摩洛哥內政部原先表示，強震至少釀成296人死亡、153人受傷，罹難者多位於難以到達的山區地帶，不過路透社報導，摩洛哥國營電視台後續引述內政部指出，強震已至少釀成632人喪命、329人受傷。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查所稍早更新對這場地震的傷亡評估，從「可能」有傷亡升級至「可能有重大傷亡」。評估指出，有34％機率會有100至1000人罹難。
關於經濟損失，美國地質調查所預估，「可能釀成廣泛損失，災難也可能蔓延」，「整體而言，該區域的居民居住在容易受地震影響的結構裡」。
地震發生時，CNN記者布朗（Benjamin Brown）正好在馬拉喀什，他說強烈搖晃發生時，他和其他人馬上從飯店跑到外面空曠區域，許多人還穿著睡衣、神情冷靜，他說大家一開始還不清楚發生了什麼事，「幾分鐘後才開始尖叫」。
他說尤其當人們開始注意到其他人的傷勢時，恐慌開始蔓延，他描述有些人顯然「頭部重傷、流了許多血」，傷患多到救護車一度拒載一名受傷婦人，因為已經沒位了。
由於傷患太多，當局呼籲民眾勇於捐血。
布朗說，許多當地人決定當晚夜宿街頭，「對於馬拉喀什來說，絕對是令人震驚的場景」。
他說馬拉喀什有許多部分摧毀的建築，有些建築屋頂沒了，窗戶玻璃碎滿地，馬拉喀什的部分歷史性城牆也崩塌。
■馬拉喀什有什麼？
CNN指出，馬拉喀什曾是一座古城，有將近1000年歷史，城內遍布中世紀宮殿、清真寺、花園及熱鬧市集。馬拉喀什的舊城區被紅土牆包圍，這些城牆最初是在12世紀建造，舊城區矗立由紅砂岩建成的建築，馬拉喀什因此又有「紅城」（red city）的美譽。
不過摩洛哥媒體報導，歷史悠久的紅土牆因強震部分坍塌，當地媒體拍攝的畫面顯示，部分紅牆上半部塌陷，碎裂的牆面散落一地。
全球爆發新冠肺炎疫情之前，馬拉喀什2019年吸引近300萬觀光客到此一遊。除了豐富的文化歷史，馬拉喀什也是摩洛哥第4大城及主要經濟中心。
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