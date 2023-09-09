中華籃協秘書長李雲翔與東亞籃協秘書長胡淑芬之間的對話紀錄二。(李雲翔提供)

最近因為中華隊突然無法參加U16亞青男籃賽掀起國內軒然大波，面對外界指控中華籃協推卸責任，且把中華隊喪失比賽資格推給東亞籃協主席姚明與秘書長胡淑芬，中華籃協秘書長李雲翔9日公開跟胡淑芬之間對話紀錄，證明改為依照世界排名出賽是東亞籃協決定！

在李雲翔提供的對話紀錄當中可以看到，胡淑芬說出，「因為我們決定以排名讓東亞區出賽。」以及「這是我跟東亞會長商量的決定，因此我們已經發了正式信函回覆各會員。」都在證明李雲翔先前說的，這個改為依照世界排名出賽決定，都由東亞籃協做出。

甚至胡淑芬也在對話當中強調，她會檢討這個改為依照排名出賽的做法，也會向姚主席反映會員意見，更感謝李雲翔體諒，且抱歉造成不便，她會檢討，甚至說出她會跟姚主席說一聲，這個決定不是太恰當的處理，也代表她承認東亞籃協確實做錯了。

東亞籃協8月31日的來函內容。(李雲翔提供)

李雲翔最後更出示東亞籃協在8月31日的來函，在這份來函當中，身為東亞籃協秘書長的胡淑芬，確實承認這個改用世界排名出賽的決定，是她跟東亞籃協主席之間討論過後的結果，更承諾下次有關東亞區出賽名額決定，將跟所有會員共同討論，代表這次她根本沒跟會員討論過。

此外，李雲翔也出示了東亞籃協在8月17日寄給所有會員的公文，證明直到8月17日這一天，東亞籃協才真正告知所有會員，今年U16亞青男籃賽將會採取依照世界排名決定東亞區出賽名額，以及東亞區並不會舉辦資格賽的決定，也難怪中華籃協之前完全不知道這個東亞籃協「內定」決定。

李雲翔也再次澄清，今年2月15日舉行的東亞籃協技術會議，根本就不是什麼技術會議，而是選舉會議，當時不僅沒有討論到U16男籃參賽名額問題，更只有象徵性的選出東亞籃協代表，以及隔天觀看球賽行程，所以那次會議過後，中華籃協仍不知道U16男籃改變參賽名額方式的決定。