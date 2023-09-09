民眾黨女幹部一起穿起旗袍，祝福柯文哲（右五）旗開得勝。（程炳璋攝）

現場民眾熱情與民眾黨主席柯文哲（左二）握手。（程炳璋攝）

台灣基進黨在柯文哲競總成立大會前一天，刻意洗地洗出「中國的選哲」5字嘲諷柯文哲是大陸最愛的總統參選人。（程炳璋攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲9日上午11時選在台南市南門勞工育樂中心，舉辦全台第1個總統競選總部成立大會，前親民黨不分區立委周陳秀霞擔任後援會總會長，柯文哲痛批民進黨自陳水扁執政後墮落太快。

柯文哲競選總部成立大會上，來了不少無黨籍的政界要角，除了周陳秀霞擔任後援會總會長、前台南縣議長周五六、現任議員周奕齊、前台南市議員郭秀珠及其女兒陳筱諭、有「虧雞福來爹」稱號的林義豐都到場支持。

柯文哲認為台南市原給人印象是400年歷史文化古都，最近幾年來提到台南，卻都想到光電、爐碴、88槍、喝花酒、貪汙與賄選。2000年時自己曾參加陳水扁選總統的後援會，卻看到民進黨墮落的如此快，已看不到前法務部長陳定南說的「清廉、勤政、愛鄉土」的黨外精神。

柯文哲強調政府不是領導，而是服務人民，台南10多年來有很多問題未解決，他舉台南治水花了數十億，遇上颱風卻屢淹水。每年南部缺水，政府就要大家休耕，然後補貼，再進口糧食，為何不一開始就輔導農民改種其他雜糧？挖苦民進黨政府是「對的事情不作，不對的事情拚命作，看來又很懶惰」。

柯文哲提到2018年民進黨的賴清德曾就深澳電廠建廠爭議登門拜訪，以北部發電不夠說服自己，一定要蓋電廠，要求別再反對，自己同意後，不久就在電視新聞上看到賴清德在立法院表示，北台灣電力夠用，不需蓋深澳電廠。他認為台灣政府官員最大問題就是誠信不足，人民無法信任。

柯文哲競總成立大會大爆滿，女幹部一起穿旗袍祝福「旗開得勝」，許多年輕人到場要求合照表達支持。他一一合影後才搭車離去。

台南是深綠票倉，柯文哲9日大動作「插旗」立刻引來綠營圍剿，台灣基進黨提早1天在競總成立大會場地外以高壓水槍洗地，洗出一整排「中國的選哲」5個字，提到台南人最恨親中染紅，諷刺柯文哲是大陸欽點的總統參選人。

民進黨台南市議會團幹事長蔡筱薇反擊，指控柯文哲四處在地方拜會具有黑背景的爭議人物，連民眾黨各縣市黨部用人也有瑕疵，形同「以黑養白」。並要求他對時任台北市長時，核發建照的「基泰大直」案給出負責的交代。