為讓羽球運動向上提升，健身業者舉辦優漾盃育苗與球邀請賽，吸引30多支國中小及高中隊伍參賽，9日熱鬧開打。(林欣儀攝)

隨著戴資穎、周天成等選手在國際發光，羽球運動在台灣更受重視，為培育更多人才，健身業者舉辦育苗羽球賽事，吸引國中小、高中共30多支隊伍參加，9日熱鬧開賽。台中市體委會羽球委員會表示，此賽事是發展羽球運動的重要搖籃，藉由高額獎金盼幫助經濟不佳的選手及學校。

首次舉辦的優漾盃育苗羽球賽選在9月9日國民體育日熱鬧開賽，這次總計有國小組16隊、國中組8隊、高中組8隊參賽，冠軍獎金高達5萬4000元，考量為發展台灣羽球運動，將以一半提供選手營養金、一半提供參賽隊伍所屬學校運用，盼藉此提升選手訓練環境與品質。

主辦單位優漾複合運動會館總經理陳揚鈞指出，羽球運動特別適合亞洲人，而台灣選手在國際運動舞台創下佳績，確實讓羽球更受到重視；羽球場地的照明相當重要，符合國際標準的照明設備可降低運動傷害發生風險，這次賽事場地採用符合國際標準的1000流明以上照度，幫助年輕選手累積經驗、提前接軌國際比賽。

陳揚鈞強調，近幾年，相關場地的設備也逐漸升級、接軌國際，像是2021年開幕的潭子國民運動中心的燈具與照具都較過去明顯改善。

台中市體委會羽球委員會總幹事廖進隆說，育苗羽球賽不只是一場球賽，更是發展羽球運動的重要搖籃，主辦單位提供優渥獎金，對許多經濟弱勢的選手、培養選手的學校都是一大幫助，盼大家攜手推動台中市羽球運動向上提升。

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