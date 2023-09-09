台北市大直街「基泰大直」的工程，7日發生工安事故造成鄰近民宅坍塌，牽連周遭逾400位居民被迫安置他處，至今已3天，對於受災戶最難以接受的，是基泰方在事發後持續神隱的態度，只能寄希望台北市府能協助他們討回公道，重新返回安全得住家；受災戶之一的蘇太太強調，希望最後不要淪為市府跟建商之間互踢的人球。

蘇太太住在1弄11號1樓，在當地居住30多年的她，家就住在陷沒地面的民宅隔壁，蘇太太表示自己家牆壁雖然沒有龜裂，隔壁棟硬生生陷入地面，非常可怕，如最後受災的1至9號民宅必須拆除，自家位在隔壁勢必會受到影響。

說起建商持續不見蹤影，蘇太太也只能苦笑，她直言事發後建商方的人員完全沒有見到，希望他們能完善處理，不要最後又建商推市府、市府推建商，最後受害的都是我們居民，希望能平和的協調該如何補償，不要又拖十年，「誰有多少個十年可以等」。

蘇太太說，這條巷子的住戶都是老鄰居，鄰里之間的互動非常好，大家在台北市中算是相當融洽、敦親睦鄰的好鄰居，這巷子真的很棒，況且我們的房子、管委會都保持得很好，每年該維護的都有維護。

蘇太太坦言，即便11日就說可以重返家園，她也不太敢重新入住，因為有些安全隱憂是他們

所看不見的，尤其日後受重創的民宅若要拆除，自家在隔壁必定會受到影響，所以希望能好好解決，尤其是以安全考量為第一，盡早還我們房子。

她也說，目前沒有拿到任何補償金，自己分文未取，但認為5萬元僅是杯水車薪，只希望能盡快把安全、可以居住的家還給他們，這才是最重要的。

住在1弄8號的許先生說，受影響的房子還是需要做長期的安全評估，否則若是修好了但瑕疵一堆，這樣也無法居住，並痛批建商神隱，「只有發聲明，協調會也沒有去」。

對於鄰里的房子都受到影響，許先生也坦言心情相當沉重且無奈，家對面住的都是鄰居好朋友，現在他們家都不見了，現在只能靠市府，幫整體受災戶爭取權益，不然怎麼去對抗建商，需要市府帶領，協助規畫下一步的該怎麼走。

面對11日可能就可以重新回家居住，對於是否擔心住安，許先生說，住也不是、不住也不是，也沒有其他地方可以住了，但自己的家還是要去看一下，要請技師來鑑定是否能繼續居住，不過市府以及建商應該會優先處理單號數的受災戶，畢竟他們比較嚴重，事情都有輕重緩急，雙號數受災戶後面再看怎麼來談。