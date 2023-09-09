前衛生署長楊志良上個月剛以智庫的身分為鴻海創辦人郭台銘站台，然而今（9）日卻在《聯合新聞網》發表專文，向郭台銘喊話，「郭董，請你退選」。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修在臉書曝光兩方反目內幕，直言是楊日前痛批民進黨，脫口說出「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」等言論就是導火線。

黃士修今（9）日在臉書發文指出，楊志良日前出席活動時，可能因為氣氛過熱，痛批民進黨到忘我程度，不慎說出「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」等失當言論，而這些過度簡化的連結，引起輿論爭議。黃認為，社會真正該重視的，應該是自殺、自殘、家暴等問題，所以建議楊志良在記者會上公開道歉，然後將焦點拉回重要政策的討論。

黃士修接著指出，後來楊志良召開記者會，對他非常不高興，甚至拍桌怒嗆「我不道歉，你要怎麼樣？」「再講下去，我就要罵三字經了」，直到過了一段時間，楊志良才改口接受他的建議，並完全依照安排好的用詞對受家暴者道歉。

對於楊志良的態度改變，黃士修透露，自己知道對方心理不舒服，自己等於是逼楊把話吞下去，所以在最近一段時間，楊志良就跟郭的競選團沒有怎麼聯繫了。

不過根據《壹蘋新聞網》報導，楊志良稍早說明，投書跟黃士修沒有關係，從頭到尾都沒有要郭退選，但郭是聰明人，那個話他應該聽得懂。

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