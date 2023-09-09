威尼斯影展將在台灣時間9日跨10日凌晨舉行頒獎典禮，主競賽的部分，由導演波尼洛的新作《野獸》評分最高，影后艾瑪史東主演的《可憐的東西》緊追在後；而在星光方面，8日威尼斯影展總算迎來了今年最受矚目的影后潔西卡雀絲坦到場，先以「支持好萊塢罷工」上衣出席記者會的她，到了紅毯後不負眾望，以一身全金禮服現身，美得不可方物。

奧斯卡影后潔西卡雀絲坦在影展記者會上表達對好萊塢罷工的支持，另外，他更呼籲反對家暴、保護女性。她表示：「作為演員，這是個很棒的職業。但正因為如此，我們常常覺得得為了保護未來的工作機會而保持沈默」、「這種不公平的從業環境持續十幾年，讓工會成員背負著不公平的合約。」最後她再次強調：「我們要承認世界各地每一天、每一分鐘都發生在婦女身上的暴力和犯罪，我要利用我的聲音來捍衛女性的權益。」

此次競賽片單元不乏有諸多大眾熟悉的導演，例如大衛芬奇、蘇菲亞柯波拉、盧貝松、濱口竜介，也有再次挑戰當導演的演員布萊德利庫柏。但總體來說，除了艾瑪史東主演的《可憐的東西》之外，並無令人驚艷之作。