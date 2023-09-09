有些人天生洞察力極強，總是能觀察到他人的情緒變化。《搜狐網》近日分享3個像是會讀心術的星座，他們性格敏感、直覺敏銳，能輕鬆讀懂別人的心思與情感，而且還善於傾聽，因此身邊擁有不少朋友。

▎巨蟹座

巨蟹座不僅個性敏感，同情心也非常強，能夠輕易觀察到別人的心情變化，就像是會讀心術一樣，巨蟹座經常關心親友，善於傾聽並理解他人的需求，每當朋友遇到問題時，通常都會找他們傾訴，被訓練出能迅速察覺一個人情緒變化的能力。

▎天蠍座

天蠍座個性比較神秘，初次到一個陌生環境時，多半會選擇保持沉默，不會讓別人有機會看透自己，並靜靜的觀察他人的反應，此外直覺與洞察力極強，平時不會輕易表露個人情緒，卻能輕鬆看透他人的真實想法，甚至進行詳細剖析。

▎雙魚座

雙魚座是星座界的情感大師，性格非常感性，以同情心和直覺著稱，聚會中與人進行交談時，容易注意到對方細微的表情變化，甚至找到其感興趣的話題，若是與雙魚座深交後，會發現他們相當可靠，總是願意傾聽並幫助他人解決問題。