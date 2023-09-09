中南部連日大雨，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨天從台中搭高鐵到桃園演講，傍晚回到台中時正下著滂沱大雨，他從高鐵2樓的出口離開，沿著騎樓前往對面停車場取車，卻被雨水淋濕。他拍下照片，可見騎樓和遮雨棚間有個大縫隙，下大雨時就可能讓全身濕透，直呼「詭異的設計」。

謝宗學在臉書發文表示，昨天受邀到桃園演講，他開車到台中高鐵站，再搭高鐵到桃園；傍晚5點多回到台中，從高鐵2樓的出口離開，準備到對面停車場取車，沿著2樓的騎樓往斑馬線方向走，「走沒幾步就被雨水淋得一身濕，抬頭看到雨水不斷從騎樓和遮雨棚中的縫隙『流下來』。」

謝宗學坦言，過去十多年已經被這處詭異的設計淋濕好幾次，「明明停車場就設計在對面，卻要停車的民眾在大雨時還要開傘才能避雨。」他直言，該處有設計遮雨棚，也有設計騎樓，但中間卻留一個不算小的縫隙，讓雨水流下來；更別提騎樓雨遮在接近出入口時就沒了，若是大雨，光那一小段的路程就足以讓全身濕透。

「這樣神奇的設計維持好多年了，不見改善。」謝宗學質疑，不知道是大家都能習慣大雨中開傘走在騎樓，還是有人抱怨過但公務單位置之不理，抑或是美學設計只能如此？「在我的觀念中，大眾運輸系統的設計應該以便民和安全為主，其他考量應該都是其次。」

也有經常出沒台中高鐵的網友表示，「昨天去高鐵站也淋到雨，覺得不能無縫接軌嗎？設計可以更貼心一點，讓行程匆匆的旅人在趕忙中不會壞了心情」、「停車場水深到鞋子全泡在裡面也是一絕。」還有網友點名屏東火車站也有同樣狀況，「除了被淋濕還要留意地面濕滑摔跤」。