葛萊美獎肯定「追夢少女」奧莉維亞8日終於推出備受矚目的第二張大碟《GUTS》，年僅 20 歲的她已經以首張專輯《SOUR》獲得 3 項葛萊美獎並屢創全球排行紀錄。一夕成為「霸王級新人」後壓力也伴隨而來，她在近期專訪中透露自己在譜寫新專輯時，曾呆坐在鋼琴前試圖創作，但腦中浮現的盡是網路上的酸言酸語；所幸這次專輯首波單曲作品〈vampire〉一推出即獲得熱烈迴響還造成全球數位平台大當機，而後直接衝上告示牌冠軍，更讓她成為榜單史上第一位個人生涯首兩張專輯的首波單曲空降冠軍歌手，驚人的好成績也一次將她心中的複雜感受完全宣洩。

奧莉維亞表示：「在《SOUR》推出後，我非常渴望好好體驗生活、嘗試犯錯並從中成長，但我感受到一種必須成為大家心目中完美女孩的壓力。」這樣的壓力也影響到創作，「有好幾個月我坐在鋼琴前，腦子裡想到的只有我可能再也寫不出一樣好的作品，以及那些推特上說我可能比不上誰誰誰的苛刻言論。」

後來她到幫她打造專輯《SOUR》的製作人 Daniel Nigro 的車庫錄音室寫歌，「我不想要到一個新的錄音室寫歌，那只會增加我更多的壓力與自我懷疑，就像花了大把鈔票卻沒有寫出任何一首好歌」，她更透露有時進去錄音室一整天只有大哭；即便如此，她依然在《GUTS》中堅持交出最真誠的創作，「創作並不是為了要表達自己，而是以寫歌來梳理自己的情緒，如果一首歌不是出自於自己的真心，那一定不是好歌，創作就像測謊機一樣。」奧莉維亞用音樂展現拒絕妥協的個性，拿出誠實做自己的膽量，在流行音樂領域走出屬於自己的獨特道路，《GUTS》一推出即獲權威樂媒滾石雜誌、NME 五星滿分盛讚。專輯數位平台已經上線，實體預計 9 月 22 日發行。