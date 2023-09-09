基泰建設位在大直的都更案，7日晚間發生重大工安事故，並導致一旁40年的民宅直接下陷「2樓變1樓」，北市府也勒令基泰建設在北市的5處建案全面停工。立委高嘉瑜今( 9日)表示，基泰碧湖建案旁大樓也出現傾斜、鄰損狀況，人行道出現擠壓傾斜。市議員何孟樺也在臉書指出，一早就有民眾反映基泰碧湖有施工聲音傳出，疑似在繼續施工。

民進黨立委高嘉瑜指出，基泰碧湖建案旁，人行道也出現擠壓傾斜的鄰損狀況。(翻攝自高嘉瑜臉書)

高嘉瑜今在臉書發文指出，她接到民眾陳情，內湖區「基泰碧湖」建案旁大樓，也有傾斜、鄰損狀況，到現場查看後，發現人行道確實已經出現擠壓傾斜的狀況。高表示，會立即邀其邀集相關單位確認鄰損的範圍，也呼籲台北市政府應全面檢視基泰工地旁建案鄰損狀況，除現況鑑定的資料外，應全部列管並協助民眾鑑定求償！不要再有下一個基泰大直。

港湖區市議員何孟樺也在臉書指出，基泰碧湖的建案工地今日疑似繼續施工中，一早她接到民眾反映，「基泰碧湖」一整個早上都有施工的聲音傳出，到現場了解後，發現「現場仍有多名工人穿梭，切割、敲打、焊接聲持續」，「吊車違停在紅線上，在人行道沒有任何安全措施」，「超過中午12點仍繼續相關施作」，單這三點問題，就明顯違反《建築法》、《職業安全衛生法》、《臺北市建築工程施工時段管制辦法》等相關規定，基泰竟持續視公權力於無物。

何孟樺也表示，已經在第一時間要求建管處介入了解，若有違法情事務必從嚴處置，北市府不要繼續包庇，難道勒令停工玩假的嗎？市府先是以公文幫建商背書，現在又疑似消極停工，建管處從頭到尾官商勾結疑雲重重，誇張至極，市長蔣萬安應該要出來說清楚講明白，不要失信於民！