金門畜試所辦理「重回牧馬場活動｣，邀請老兵重回舊地與當時的馬匹後嗣拍照，展現不同時期的馬上英姿。(于家麒攝)

現居新店的退伍上尉軍官王建華，興奮的展示當年騎馬時英姿的老照片。(于家麒攝)

金門縣畜產試驗所響應「老兵召集令」，將於9月15日起至11月底止辦理「重回牧馬場活動｣，邀請昔日在前線服役的老兵拿著當年在牧馬場騎馬的老照片，重回畜試所與當時的馬匹後嗣拍照，以展現不同時期的馬上英姿。

就在活動前夕，現居新店的退伍上尉軍官王建華得知畜試所舉辦的老兵重回牧馬場活動，立刻回憶起52年前於金門服役期間，在牧馬場(即現今的金門縣畜場試驗所)騎馬時光，興奮的帶上昔時騎馬照片、邀約昔日袍澤於昨(8)日重回故地。

畜試所長李佳發得知貴客到訪，即刻接待老前輩們，一同暢談畜試所牧馬歷史的種種事蹟；王建華也邀集同袍弟兄，穿起保存得相當完整的草綠軍服，一見到馬匹時更開心的不顧70多歲高齡一躍上馬，重溫當年馳騁沙場的豪氣風雲、複刻50多年前的馬上英姿，能再次騎上馬匹都讓老兵興奮不已，也十分感謝畜試所這次的安排。

王建華說，金門縣政府舉辦的「老兵召集令」活動，不僅讓他們這些退伍幾十年都沒機會見面的老弟兄可以在英雄島重聚，「重回牧馬場」活動也讓他們可以重溫當年的年輕歲月，跟家人說說年輕時的自己是如何的英姿颯爽，此行相當有意義。

李佳發表示，老兵重回牧馬場的活動時間為9月15日起至11月底止，每周二、四下午15點30分~17點10分，在該所跑馬場辦理，退伍老兵提供當兵時在畜試所騎馬的老照片(可將老照片翻拍至手機內)，並在現場騎馬拍照留念，將當日騎馬的照片與老照片上傳該所FB，即致贈精美的「牧馬場紀念臂章｣乙個以資紀念，同時在金牪餐廳購買商品出示「牧馬場紀念臂章｣即享有折扣優惠，歡迎老兵們一起回來找回憶、話當年。