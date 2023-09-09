「資生堂千金」李宓最近上節目分享整容史，大部分都是微整，其中她承認做過隆乳手術，當時的技術是裝鹽水袋，因醫生沒提醒要按摩保養，李宓的胸部硬成石頭奶，後來進廠維修後才變較軟，但有傷到神經，副作用是乳頭較無感。

李宓在節目《11點熱吵店》表示，從18歲開始微整，20年下來花了上百萬。她提到學生時代有打工當模特兒，當時比現在瘦10幾公斤，只有A罩杯，某次走內衣秀時遭秀導罵：「胸部這麼小還來走秀！」讓李宓很自卑，決定動隆乳手術，在胸部放入當年盛行的鹽水袋。

不過，醫生完全沒有提醒要按摩，李宓術後也沒查資料，所以胸部硬成一塊，沒有辦法集中，躺下時也不自然，拍照常被嫌棄。矽膠技術出現後，李宓找另一位醫生動重建手術，把鹽水袋換成矽膠，觸感終於沒那麼硬。

至於乳頭變得較無感的原因，李宓解釋當時動矽膠手術時，醫生建議在乳暈下方切一個半圓形的傷口，所以會影響乳房整個的神經，有可能會較無感，李宓接受這個副作用，率性地說：「大不了就是比較沒感覺而已。」