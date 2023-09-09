立法院長游錫堃今天（9日）赴宜蘭參加活動，對於北市大直民宅塌陷一案，他強調人民安全是最重要，凡法規上有哪些不足的地方，可提出法律案到立法院來，立法院會盡可能來通過。
大直民宅塌陷案，讓營建法規等法令不完備之處，引發討論，游錫堃說，他對此案雖然不清楚，但公共安全、人民安全是非常重要，從媒體報導來看，「建商好像沒有很守法」，相關單位應該依法究辦，應該檢討法規不足之處，提立院來修法。
立法院長游錫堃今天（9日）赴宜蘭參加活動，對於北市大直民宅塌陷一案，他強調人民安全是最重要，凡法規上有哪些不足的地方，可提出法律案到立法院來，立法院會盡可能來通過。
大直民宅塌陷案，讓營建法規等法令不完備之處，引發討論，游錫堃說，他對此案雖然不清楚，但公共安全、人民安全是非常重要，從媒體報導來看，「建商好像沒有很守法」，相關單位應該依法究辦，應該檢討法規不足之處，提立院來修法。
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