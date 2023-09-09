位於台南安平的樂活海洋學院特別捐贈帆船「樂活號」給南臺科技大學。（洪榮志攝）

大批民眾登船體驗遊艇的魅力。（洪榮志攝）

台南市政府觀光旅遊局首度舉辦的「2023台南國際遊艇生活節」，今天起一連2天在台南亞果遊艇碼頭登場。儘管天公不作美下起陣雨，但卻澆不息民眾的熱情，無論遊艇繞港或遊艇參觀等活動，都吸引大批民眾登船體驗遊艇的魅力。

不少參與遊艇繞港活動的民眾都認為，對於能夠一窺遊艇神秘的面紗，除了覺得很興奮，也非常新奇。

交通部航港局主任秘書饒智平指出，因應政府向海致敬的政策，希望能夠持續推廣海洋活動；台南市副市長葉澤山也強調，此次是台南首次舉辦遊艇生活節，希望未來每年都能持續舉辦，推廣台南的海洋文化與魅力。

觀旅局長林國華表示，此次遊艇生活節以台南亞果遊艇碼頭為中心，結合海洋教育、遊艇觀光及文化活動，希望打造遊艇旅遊新風貌，鼓勵民眾親近海洋、擁抱海洋，認識台南的海洋文化；同時，為推廣遊艇觀光，還特別安排遊艇體驗，提供民眾登船參觀，希望透過相關的遊憩體驗活動，讓民眾感受遊艇的迷人魅力。

觀旅局還說，遊艇向來被視為「昂貴」、「高端」的休閒活動，但近年來不僅海上遊艇遊憩活動愈來愈受歡迎，相關產業也愈來愈受到政府重視。位於台南安平的樂活海洋學院為響應政府對海洋活動的支持，還特別捐贈帆船「樂活號」給南臺科技大學，將來南臺科大也計畫籌辦海洋休閒系所，將海洋教育向下紮根，可望為國內的海洋遊憩產業培養更多專業人才，奠定產業基礎並加速發展。