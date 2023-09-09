高雄鼓山區一名網友分享，今天凌晨5點半發現一隻獼猴坐在水塔上看日出，神奇畫面吸引千人朝聖觀賞，不少網友留言笑說，看他的背影感覺是隻充滿故事的猴子，不知道他是不是在想「這裡日出沒有花果山的漂亮！」

一名網友在臉書社團《爆料公社》上分享，今天凌晨5點半的時候，透過窗戶發現外面水塔上有一隻動物坐在上面看日出，起初以為是貓咪，後來發現竟然是獼猴，讓原PO忍不住開完笑說「現在高雄流行獼猴在水塔上看日出？」

從照片中可見，日出的天空帶著一點點夢幻的粉色，一隻獼猴靜靜地坐在水塔上面看日出，背部微微彎曲，似乎在思考人生大事，讓整張照片看起來有點文青，也有點悲傷，吸引上千人朝聖點讚。

不少網友留言討論，「猩球覺醒」、「獼猴哥在思考人生」、「看不出來人家有心事嗎？麥岔（台語：不要吵）」、「猴子：這裡日出沒有花果山的漂亮」、「懂生活的猴」、「享受站在峰頂的孤獨」。