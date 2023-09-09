荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）再次就制裁大陸發表看法，他認為保護主義孤立大陸是沒有任何希望的，即使西方不願分享技術，大陸會自己研究，制裁只會提升大陸的創新能力，反而會削弱西方。

溫彼得提到，大陸有14億人口，其中很多人非常聰明，可以想到我們還沒想到的解決辦法，如果透過禁止技術移民或出口管制措施等方式孤立大陸，最後受傷的反而是西方，因為大陸會變得非常創新。

8月底，荷蘭政府發給艾司摩爾許可證，同意他們繼續向大陸出口部分先進半導體生產設備，但明年要獲得許可證的難度就會大幅上升。溫彼得也警告，西方若繼續實施保護主義，對西方國家不是一件好事。

溫彼得舉例指出，大家必須接受後果並進口大陸汽車，因為它們更好、更便宜，「這已經非常明顯了，最好的電池和電動車都來自大陸，尤其才在德國落幕的車展，相當盛大，這令人感到驚訝，大陸變得更努力、更快、更專注，而我們太自滿了。」

他也呼籲政府採取行動，才能在大國競爭中勝出，學者Van der Putten認同溫彼得的看法，「對大陸制裁固然可以影響力量平衡，但對我們的經濟是有害的。那麼到底比較重要？我認為是經濟利益，大陸依賴我們的技術是件好事。」