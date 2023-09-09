刑事局提醒，詐騙集團為騙取人頭帳戶，會以愛情詐騙為餌，假冒金融專員騙帳戶。圖為警方2020年破獲詐團查扣的金融帳戶等證物。（本報資料照片）

刑事局表示，為詐騙「人頭帳戶」，詐欺集團又有新劇本，會以愛情詐騙切入，在網路扮演香港、新加坡華僑女子，謊稱要搬到台灣與被害人一起交往生活，需要先在台灣租屋，房租匯款要被害人幫忙提供金融帳戶，要求被害人把提款卡寄出給假的銀行專員並告知密碼，才能開通「海外匯款」，被害人照做後即淪為人頭帳戶。上月彰化陳姓男子在臉書認識自稱來自新加坡的女子，對方就以交往為由，要在台灣租屋，騙走他2個金融帳戶。

刑事局指出，8月中旬彰化陳姓男子在臉書認識自稱叫麗華的新加坡女網友，2人相談甚歡，麗華表示為與陳男交往一起生活，有意移居台灣，2人商量由陳男先租房子並裝潢好，麗華再從新加坡來台相聚。

租房及裝潢費用，麗華說她會先匯10萬元新加坡幣給陳男，但因為陳的帳戶沒有開通外匯實名制無法海外匯款。她要陳男加「金管會王專員」的LINE，請王專員協助，陳男和王專員加LINE後，王專員叫陳男把提款卡2張寄給他並告知密碼，處理好後提款卡再寄還給他，陳男照做後提款卡沒有寄回來，反而被通知變成人頭帳戶。

同樣地，8月上旬也有名台中蔡姓男子在網路認識自稱叫靜欣的香港女子並加LINE，靜欣說她下個月會來台灣開分公司，屆時他們就可以見面，並以「家裡催婚比較急」、「我想找一個心靈的依靠以後的路一起走」等語引誘，承諾以後要跟蔡男交往，蔡男因此墜入情網。

對方開口請蔡男先幫她在台灣租房，並表示會先匯5萬元港幣房租給蔡男，只是外幣匯款問題要加「外匯局張專員」的LINE請他協助處理，蔡男和張專員加LINE後，張專員同樣叫陳男寄出提款卡4張並告知密碼，蔡男於是也被利用變成人頭帳戶。

刑事局指出，為詐騙人頭帳戶，詐騙集團又有新劇本，先在網路上扮演香港、新加坡外地華僑女子，謊稱要搬到台灣與被害人一起交往生活，需要在台租屋，房租匯款要被害人幫忙提供金融帳戶，要求被害人把提款卡寄出給銀行專員並告知密碼，被害人照做後即淪為人頭帳戶。

刑事局提醒，不論用任何話術包裝，「交出金融卡」及「告知密碼」就是詐騙關鍵字，是詐騙集團獲取「人頭帳戶」的必要條件，為要騙取你的帳戶做為詐騙取財的工具。