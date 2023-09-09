天后那英近日捲入《中國好聲音》霸凌風波成為眾矢之的，使她低調地取消了最近的幾場演出，有人發現抖音上傳出那英疑似被中央紀委調查的消息，但大多網友不信。此外，那英工作室昨(8日)久違更新了她參加節目《樂隊的夏天》定裝照，看似演藝事業不受影響，將繼續參加錄影。

因李玟驟逝後數段音檔流出，導致她生前遭《中國好聲音》霸凌的八卦引發討論，有人將矛頭指向曾任數屆導師的那英，指她和姊姊那辛一個當評審、一個當節目製作人，作威作福多年，那英未對此回應，卻接連取消音樂節活動、澳門演唱會等，令外界更好奇真相。

網傳那英被調查，但應該是假消息。（圖／翻攝自黃角樹微博）

對此，那辛日前在朋友圈駁斥此事，表示消息傳出後上了熱搜，導致她電話被打爆，她並非燦星娛樂的老闆，也早就離開該節目，她表示自己只是普通人，沒有那麼厲害的背景，網上關於她強逼選手簽約的傳聞也跟她沒關係，「想像力豐富，故事編得很吸引眼球，只是我做不了這些事，也不是我能做的」。

那英姊姊那辛駁斥謠言。（圖／翻攝自Bunny小課堂、娛樂88君微博）

而那英消失多日後，昨官方工作室公開她參加《樂隊的夏天》的宣傳照，寫下：「經典曲目改編賽精彩開啟，搖滾風格百變點燃創意舞台。和那姐一起體驗高能live現場～」，引來粉絲回應：「你趕緊告黑子吧」、「告訴那姐，大家都願意等她，多久都願意」、「原來工作室沒解散啊」、「告黑，刻不容緩！」。