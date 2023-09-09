苗栗縣公館鄉公所舉辦「舞動隘寮夏舞蹈賽」來自桃園的高中舞隊賽前熱身。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉公所舉辦「舞動隘寮夏舞蹈賽」參賽隊伍賽前化妝整理參賽服裝。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉公所舉辦「舞動隘寮夏舞蹈賽」台北華崗藝校7人舞團展現職業水準。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉公所舉辦「舞動隘寮夏舞蹈賽」啦啦隊熱身表演。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉公所舉辦「舞動隘寮夏舞蹈賽」苗栗縣長鍾東錦鼓勵長輩多跳廣場舞健身。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉公所舉辦「舞動隘寮夏舞蹈賽」請來3名評審評選。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉公所為了開展公館對外知名度，9日舉辦「舞動隘寮夏─全國青春舞蹈大賽」邀請全國高中職、大專大學學生組隊參加，爭奪25萬元總獎金，共有38支來自全國各縣市的學生隊伍參加，台北華崗藝校也有學生組隊參賽，以亮眼吸睛的彩妝吸引全場目光，公館鄉長何在鑫希望藉此活動，吸引外縣市年青人更了解公館鄉，苗栗縣長鍾東錦歡迎年青展現活力，長輩們更要多多跳舞健身。

公館鄉長何在鑫上任後為了爭取公館鄉所生產的優良農產品，如紅棗、芋頭、福菜等，能夠更被外縣民民眾所知道，想到舉辦青春舞蹈大賽，邀請全國高中職、大專大學的年輕學生們來公館比賽，順道認識公館，並實際品嘗公館的優質農產品，讓公館客庄的美，以及農產品的美味，藉由這些年輕朋友們宣揚出去。

這次報名參賽的學生舞團包括了高中職19隊、大專院校組9隊，共有300多名年輕舞者愛好者齊聚一堂競舞，其中高中職組中，更有來自知名台北華崗藝校7人舞團專程前來參賽，近職業級的妝髮及舞碼，讓現場人士留下深刻印象。另外還有包括苗栗縣在地的興華高中熱舞社、大同高中熱舞社、建台中學熱舞社等，以及新竹女中熱舞社、興大附中熱舞社，都為活動現場帶來了青春活力。

苗栗縣長鍾東錦到達現場看見那麼多的年輕朋友齊聚非常高興，他鼓勵在地的長輩們多多跳舞健身，尤其是時下所流行的廣場舞，雖然是傳自大陸，但現在苗栗縣各社區廣場舞已不輸給大陸了，鼓勵長輩們不要輸給年輕人，多多跳舞健身。